Eurovision 2026: Τι απαντούν οι διοργανωτές στις χώρες που αντιδρούν για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ολοένα και περισσότερες χώρες εκφράζουν την αντίθεσή τους για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision.

Ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, δήλωσε σήμερα ότι η Ισπανία δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, αν το Ισραήλ λάβει μέρος σ' αυτόν, ένα μποϊκοτάζ το οποίο προωθείται ήδη από άλλες χώρες.

Επίσης, η Ισλανδία έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στη Eurovision 2026, όμως, έχει ξεκαθαρίσει ότι η τελική απόφαση εξαρτάται από το αν η EBU θα επιτρέψει ή όχι τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Επιπλέον, και η Ολλανδία, μετά την Ιρλανδία, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, αν το Ισραήλ συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό, ανακοίνωσε το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο AvroTros.

Παράλληλα και η κρατική τηλεόραση της Σλοβενίας, RTVSLO, έχει ήδη δηλώσει πως η χώρα θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό αν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει, επικαλούμενη πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα.

Συο μεταξύ, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα τις περασμένες ημέρες, κατά τα οποία φέρεται να έχει δοθεί στο Ισραήλ η επιλογή είτε να αποσυρθεί προσωρινά φέτος είτε να αγωνιστεί με ουδέτερη σημαία, κάτι που η EBU επιβεβαίωσε στο The Hollywood Reporter ότι ήταν ψευδές. «Η EBU δεν έχει υποβάλει καμία πρόταση στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan σχετικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο THR. «Η διαβούλευση με τα ευρύτερα μέλη της EBU βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν θα ληφθούν αποφάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία».

Η ομάδα δήλωσε ότι «κατανοεί τις ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις γύρω από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», αλλά ότι τα μέλη της EBU εξακολουθούν «να συγκεντρώνουν απόψεις σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision».

«Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να επιβεβαιώσουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση της επόμενης χρονιάς στη Βιέννη. Εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει εάν θέλει να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση λάβουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς».

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διαγωνισμός έρχεται αντιμέτωπος με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία αλλά η αναταραχή, μεταξύ των μελών, αποδεικνύεται καταστροφική για τους διοργανωτές, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν έναν τρόπο να κρατήσουν κάθε χώρα ευχαριστημένη» σχολιάζει το Ηollywood Reporter.

Και συνεχίζει: «Τα προηγούμενα χρόνια, η Eurovision θεωρούνταν μια χαρούμενη γιορτή. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ζωντανής μουσικής στον κόσμο αποτέλεσε εφαλτήριο για τη φήμη μερικών από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές εμφανίσεις στην ιστορία, όπως το θρυλικό σουηδικό συγκρότημα ABBA ή το ιταλικό glam rock συγκρότημα Måneskin».

Με πληροφορίες από Ηollywood Reporter