Eurovision 2026: Τι ακολουθεί μετά το μποϊκοτάζ των τεσσάρων χωρών

Η απόφαση της EBU να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει κανονικά στην Eurovision 2026, παρά τις έντονες αντιδράσεις για τον πόλεμο στη Γάζα και τις καταγγελίες χειραγώγησης της ψηφοφορίας, έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση του διαγωνισμού εδώ και δεκαετίες.

Στη γενική συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων, «μεγάλη πλειοψηφία» των μελών ενέκρινε τις αλλαγές στους κανονισμούς και απέρριψε το ενδεχόμενο νέας ψηφοφορίας για το αν πρέπει να αποκλειστεί το Ισραήλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EBU, 65% ψήφισαν υπέρ, 23% κατά, ενώ 10% επέλεξαν αποχή.

Η απόφαση αυτή οδήγησε άμεσα τέσσερις χώρες να ανακοινώσουν ότι απέχουν από την Eurovision 2026, δηλαδή την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Eurovision 2026: Τι ακολουθεί μετά την απόφαση για το Ισραήλ

Όπως έχει γίνει γνωστό, η απόφαση της EBU έχει προκαλέσει ένα «ντόμινο» εξελίξεων στον διαγωνισμό τραγουδιού, καθώς κάποιες χώρες, όπως η Ισλανδία, δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει αν θα συμμετάσχουν. Η προθεσμία λήγει στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ το επίσημο lineup θα ανακοινωθεί πριν τα Χριστούγεννα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η 70ή Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη (12–16 Μαΐου), θα είναι από τις πιο αμφιλεγόμενες στην ιστορία του θεσμού. Οι διοργανωτές φοβούνται ήδη μεγάλη πτώση τηλεθέασης, καθώς οι χώρες που αποχωρούν δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό.

Οι διαδικτυακές εκκλήσεις για παγκόσμιο μποϊκοτάζ αυξάνονται, ενώ η EBU καλείται να διαχειριστεί μια κρίση που -όπως όλα δείχνουν-θα τη συνοδεύει για πολύ καιρό ακόμη.

Eurovision 2026: Το παρασκήνιο της παραμονής Ισραήλ

Σημειώνεται πως δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ χθες, Πέμπτη 4/12, στη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), του φορέα που διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ψήφισαν μόνο για την εισαγωγή νέων κανόνων που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τις κυβερνήσεις και τρίτους από το να προωθούν τραγούδια για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους.

«Η πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία για τη συμμετοχή και ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με τις πρόσθετες διασφαλίσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ», ανέφερε η EBU σε ανακοίνωσή της.

Με πληροφορίες από Euronews