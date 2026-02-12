Eurovision 2026: «Θέλω να ανταποδώσω αυτή την αγάπη» - Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά την πρόκριση

Ο Akylas έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, μετά την πρόκρισή του στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ, για τη Eurovision 2026.

Το βράδυ της Τετάρτης μπήκαμε και επίσημα στους ρυθμούς της Eurovision 2025, με τον Α’ Ημιτελικό της ΕΡΤ να σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του μουσικού διαγωνισμού.

Οι πρώτοι υποψήφιοι καλλιτέχνες παρουσίασαν τα τραγούδια τους, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό της Κυριακής αλλά και την εκπροσώπηση της χώρας στον φετινό διαγωνισμό.

Επτά υποψήφιοι, ανάμεσά τους και ο Akylas με το «Ferto» προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό της Κυριακής.

Συγκεκριμένα ο Akylas, θεωρείται ήδη από πολλούς eurofans και στοιχηματικές ως το απόλυτο φαβορί για να εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό στη Βιέννη.

Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά την πρόκριση

Ο Akylas το μεσημέρι της Πέμπτης, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μετά την πρόκρισή του στον Εθνικό Τελικό.

Στην ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με διάφορα στιγμιότυπα από τη βραδιά του Α' Ημιτελικού, έγραψε αρχικά «αυτό το κολιέ - καρδιά φτιάχτηκε για εσάς, για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που μου δώσατε».

«Και θέλω να ανταποδώσω αυτή την αγάπη. Σας αγαπώ τόσο πολύ, μην σταματήσετε να πιστεύετε», κατέληξε.

Eurovision 2026: Σε ποιες θέσεις θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες την Κυριακή

Λίγο πριν το τέλος της βραδιάς του Α' Ημιτελικού, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που ανέδειξε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες στη σκηνή την Κυριακή.

Αναλυτικότερα, οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι είναι:



1. «YOU & I», STYLIANOS

5. «Χάνομαι», Marseaux

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

12. «Ferto», Akylas

14. «The Other Side», Alexandra Sieti