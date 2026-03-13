Eurovision 2026: «Θα νικήσουμε» - Ο Akylas ερμήνευσε μία διαφορετική εκτέλεση του «Ferto» και αποθεώθηκε

Ο Akylas παρουσίασε μια διαφορετική, πιο συναισθηματική εκδοχή του τραγουδιού του «Ferto» και αποθεώθηκε για ακόμη μία φορά από το κοινό.

Ο Akylas, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026 στη Βιέννη, σε ένα νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, εμφανίζεται να παίζει πιάνο και να ερμηνεύει το κομμάτι με μια άλλη εκδοχή τύπου μπαλάντα, αποκαλύπτοντας καθαρά τις φωνητικές του ικανότητες αλλά και τη δυναμική της φωνής του.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης χαρακτήρισε την εκδοχή αυτή ως «η λυπημένη εκδοχή του Ferto», ενώ εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά γυαλιά και το σκουφί που θα φορέσει πιθανότατα στη σκηνή της Eurovision.

Η νέα αυτή εκδοχή έχει ήδη γίνει viral, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό γύρω από την εμφάνιση του στη φετινή διοργάνωση.

Ο καλλιτέχνης, που ξεχώρισε από νωρίς για την ένταση και το πάθος του τραγουδιού του, θεωρείται ένα από τα φαβορί στις στοιχηματικές λίστες για τη νίκη, με τους fans και τα μέσα να αναγνωρίζουν τόσο την ερμηνευτική του ικανότητα όσο και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία.