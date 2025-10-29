Eurovision 2026: «Θα ήταν μοιραίο λάθος να αποκλειστεί το Ισραήλ» λέει ο Αυστριακός καγκελάριος

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision 2026, πήρε ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.

Ο 70oς διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026, θα διεξαχθεί αυτή τη χρονιά στη Βιέννη της Αυστρίας‚ μετά τη νίκη της χώρας με το τραγούδι «Wasted Love» του JJ.

Εν μέσω της κατάστασης που επικρατεί με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο DPA, o Κρίστιαν Στόκερ ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός της χώρας θα είναι «καταστροφικό λάθος».

«Θα ήταν μοιραίο λάθος να αποκλειστεί το Ισραήλ. Μόνο η ιστορία μας αρκεί για να μην υποστηρίξω ποτέ κάτι τέτοιο» σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις ευθύνες της Αυστρίας για τα εγκλήματα της περιόδου του Ολοκαυτώματος.

Ωστόσο, συμπλήρωσε πως η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έχει αλλάξει τα δεδομένα, όμως στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι η συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ έχει ρίξει «σκιά» πάνω στην προετοιμασία του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση της Αυστρίας και ο ίδιος, πίεζαν τη δημόσια τηλεόραση ORF, να αρνηθεί τη διοργάνωση του διαγωνισμού αν αποβάλλονταν το Ισραήλ.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τον Δεκέμβριο, όταν η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) θα συνεδριάσει με τα μέλη της για να καθορίσει τη στάση της.

Με πληροφορίες από eurovisionfun.com