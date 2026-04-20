Eurovision 2026: Στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό της αρένας και το στήσιμο της σκηνής στη Βιέννη

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι προετοιμασίες για τη Eurovision 2026 βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, με τη διοργάνωση να μπαίνει και επίσημα σε ρυθμούς ολοκλήρωσης ενόψει του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο από το εσωτερικό της αρένας, όπου φαίνεται η εντυπωσιακή εξέλιξη της κατασκευής της σκηνής.

Όπως διακρίνεται, το stage design έχει ήδη διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τον ORF, η σκηνή βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και χαρακτηρίζεται ήδη ως εντυπωσιακή και επιβλητική από όσους έχουν πρόσβαση στον χώρο.

Παράλληλα, τα πλάνα αποκαλύπτουν μεγάλες LED οθόνες και μια ιδιαίτερα μεγάλη και πολύπλοκη σκηνική κατασκευή, που δίνει μια πρώτη εντύπωση για το οπτικό αποτέλεσμα που θα έχει ο διαγωνισμός.

Eurovision 2026: Το ενδιαφέρον στρέφεται στις πρόβες και τις εμφανίσεις

Η φετινή παραγωγή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και στον φωτισμό, με στόχο να δημιουργήσει ένα πιο «κινηματογραφικό» τηλεοπτικό αποτέλεσμα, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των LED και των ψηφιακών εφέ.

Με τις πρόβες των χωρών να πλησιάζουν, το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο πώς θα αξιοποιηθεί η σκηνή από τις συμμετέχουσες αποστολές και τι οπτικό αποτέλεσμα θα προσφέρουν οι εμφανίσεις στη live μετάδοση.

Η Eurovision 2026 αναμένεται να συνδυάσει για ακόμη μία χρονιά μουσική, τεχνολογία και θεαματική σκηνοθεσία, διατηρώντας τον χαρακτήρα της ως ενός από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από eurovisionfun.gr