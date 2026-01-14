Eurovision 2026: Σε τρεις βραδιές η επιλογή της ελληνικής συμμετοχής

Τρεις βραδιές γεμάτες μουσική ετοιμάζει η ΕΡΤ για την ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού της Eurovision 2026.

Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα παρουσιαστεί από τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά και θα καθορίσει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό. Οι ημιτελικοί θα μεταδοθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο ημιτελικούς θα εμφανιστούν συνολικά 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Στον μεγάλο τελικό, το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι: