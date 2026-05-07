Eurovision 2026: «Σαρώνει» ο Akylas - Το βίντεο από την πρόβα του ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο views

Λίγες μόνο ημέρες πριν από τον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026, η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού, με τον Akyla να εντυπωσιάζει όχι μόνο στα στοιχήματα αλλά και στα social media.

Το απόγευμα της Τετάρτης δημοσιεύτηκαν στα επίσημα social media της Eurovision, αποσπάσματα περίπου 30 δευτερολέπτων από τις δεύτερες πρόβες όλων των χωρών.

Μέσα σε λίγες ώρες, τα βίντεο άρχισαν να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και αντιδράσεις από fans του διαγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν η ελληνική συμμετοχή με το «Ferto».

Το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα του Akyla κατάφερε να ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο TikTok, αφήνοντας πίσω σχεδόν όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που φαίνεται να αποκτά η Ελλάδα φέτος στον διαγωνισμό.

Οι περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνουν περίπου 300.000 έως 600.000 views, ενώ ακόμη και η Φινλανδία, που βρίσκεται στην κορυφή των bookmakers, κατέγραψε περίπου 372.000 προβολές.

Η ελληνική αποστολή έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα χάρη στη σκηνική παρουσία του τραγουδιού, η οποία φέρει τη δημιουργική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού.

Το «Ferto» παρουσιάζεται μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό με δυνατά visuals, στοιχεία που θυμίζουν video game και έντονη κινησιολογία, δημιουργώντας μία performance που φαίνεται να ξεχωρίζει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Α’ ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου, με τον Akyla να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά.

Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά συνεχίζουν να δείχνουν τον καλλιτέχνη σταθερά στις πρώτες θέσεις, ενισχύοντας τις ελπίδες για μια μεγάλη διάκριση στον φετινό διαγωνισμό.