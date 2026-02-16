Eurovision 2026: Το πρώτο μήνυμα του Akyla μετά την νίκη στον Εθνικό Τελικό

Μεγάλος νικητής του Sing for Greece αναδείχθηκε ο Akylas, ο οποίος πρόκειται να επροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής κατάφερε να συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς και να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την έκπληξη και την ευγνωμοσύνη του. Στην ανάρτησή του ο Akylas μοιράστηκε τα συναισθήματά του.

Η ανάρτηση που έκανε ο Akylas

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν, συνέβησαν στα αλήθεια, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχίζω να τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μου», έγραψε ο νικητής του εθνικού τελικού.

Ο καλλιτέχνης ανέφερε επίσης, «να είσαι πάντα περήφανος για αυτό που είσαι, γιατί έτσι γεννήθηκες. Αγάπησε τον εαυτό σου. Αγκάλιασε τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο. Ποτέ μην σταματάς να κυνηγάς τα όνειρά σου. Μην αφήσεις κανέναν να σου πάρει τη λάμψη. Τα πάντα είναι δυνατά».