Eurovision 2026 Πρόταση της RAI για παρουσία της Παλαιστίνης - Μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή Ισραήλ

Τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιταλικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα (RAI) κάλεσαν τους διοργανωτές της Eurovision Song Contest να προσκαλέσουν παλαιστινιακό πολιτιστικό εκπρόσωπο στην Eurovision 2026, όχι όμως ως συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.

Η πρόταση έρχεται εν μέσω έντονης αντιπαράθεσης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, την πρόταση συνυπογράφουν τα μέλη του Δ.Σ. της RAI Αλεσάντρο ντι Μάγιο, Νταβίντε ντι Πιέτρο και Ρομπέρτο Νατάλε, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «η Παλαιστίνη θα έπρεπε να βρει φιλοξενία» στη σκηνή της Eurovision, σε μια κίνηση που -όπως σημειώνουν- ευθυγραμμίζεται με τις διακηρυγμένες αξίες του θεσμού περί συμπερίληψης και αδελφοσύνης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το σενάριο που συζητείται αφορά μια εμφάνιση εκτός επίσημου διαγωνισμού, με στόχο να δοθεί ορατότητα σε καλλιτέχνη που θα εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό πολιτισμό. Η εμφάνιση αυτή θα παρουσιαζόταν ως συμβολική χειρονομία συμπερίληψης και ως πρόσκληση για διάλογο.

Υπενθυμίζεται ότι στη Eurovision συμμετέχουν μόνο χώρες που διαθέτουν δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα-μέλος της European Broadcasting Union (EBU). Η Παλαιστίνη δεν διαθέτει τέτοιον φορέα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επίσημη συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

Eurovision 2026: Πιέσεις για μποϊκοτάζ και αντιδράσεις στην Ιταλία

Η πρόταση της RAI έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πιέσεις στην Ιταλία για αποχώρηση από την Eurovision 2026. Τον Δεκέμβριο, το Euronews μετέδωσε ότι συνδικαλιστικό όργανο εντός της RAI υπέγραψε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε μποϊκοτάζ του διαγωνισμού εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος αποχωρήσεων και απειλών αποχώρησης από ευρωπαϊκούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ισπανία (μία από τις λεγόμενες «Big Five» χώρες-χορηγούς της Eurovision), καθώς και η Σλοβενία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, έχουν ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό.

Η επιστολή των μελών του Δ.Σ. της RAI συνδέεται επίσης με δηλώσεις της Ιταλίδας τραγουδίστριας Levante, διαγωνιζόμενης στο Φεστιβάλ του Σανρέμο, η οποία δήλωσε ότι δεν θα δεχόταν να εκπροσωπήσει την Ιταλία στη Eurovision, ακόμη κι αν κερδίσει, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Παραδοσιακά, ο νικητής του Σανρέμο έχει την πρώτη επιλογή να εκπροσωπήσει την Ιταλία στη Eurovision. Σύμφωνα με το Eurovision Fun, η Levante δήλωσε:

«Είναι πολύ πιο πολιτικοποιημένος θεσμός απ’ όσο νομίζουμε. Μιλάμε για μια χώρα που πρόσφατα έχει προκαλέσει τεράστιες τραγωδίες και μια συνεχιζόμενη γενοκτονία - δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν συμβαίνει τίποτα».

Αντιδράσεις και στην Πορτογαλία

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το Festival da Canção της Πορτογαλίας, ο εθνικός διαγωνισμός πριν τη Eurovision. Σύμφωνα με το Eurovision Fun, 13 από τις 16 συμμετοχές υπέγραψαν κοινή δήλωση ότι θα μποϊκοτάρουν τη Eurovision 2026 σε περίπτωση νίκης τους, ως διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Δύο καλλιτέχνες δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν κανονικά, ενώ ένας δεν έχει αποκαλύψει τη θέση του.

Για πρώτη φορά φέτος, ο νικητής του πορτογαλικού διαγωνισμού δεν υποχρεούται αυτομάτως να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision. Παρ’ όλα αυτά, ο πορτογαλικός δημόσιος φορέας RTP δήλωσε ότι η Πορτογαλία θα στείλει κανονικά εκπρόσωπο στον διαγωνισμό.

Η Eurovision 2026 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Βιέννη, με τους ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera