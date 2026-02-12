Eurovision 2026: «Πραγματικά ευχαριστώ» - Τα πρώτα λόγια του Akyla μετά την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό

«Ας ανοίξουμε αυλαία» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα και κάπως έτσι ξεκίνησε η βραδιά του Α' Ημιτελικού της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026.

Ο παλμός της Eurovision 2026 χτύπησε για πρώτη φορά το βράδυ της Τετάρτης, καθώς μπήκαμε και επίσημα στους ρυθμούς του διαγωνισμού, με τον Α’ Ημιτελικό της ΕΡΤ να σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη, δίνοντας το αρχικό, καθοριστικό στίγμα της διοργάνωσης.

Τα φώτα άναψαν, η σκηνή γέμισε μουσική και οι πρώτοι υποψήφιοι καλλιτέχνες παρουσίασαν τις προτάσεις τους, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό της Κυριακής αλλά και την εκπροσώπηση της χώρας στον φετινό διαγωνισμό.

Η LiFO έδωσε το παρών στον Α' Ημιτελικό στην Πειραιώς 260, όπου επτά υποψήφιοι προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η ενέργεια στο κοινό ήταν διάχυτη, καθώς ο κόσμος παρακολούθησε με ενθουσιασμό κάθε εμφάνιση, χειροκροτώντας, τραγουδώντας και ακολουθώντας τον ρυθμό των τραγουδιών.

Αξιοσημείωτο ήταν ότι ο παλμός της βραδιάς ήταν συνεχής, γεμάτος ταυτόχρονα αγωνία και προσμονή, καθώς οι πιστοί φαν του θεσμού ζούσαν από κοντά τις πρώτες στιγμές της φετινής Eurovision και στήριζαν με θέρμη τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το κοινό που έκανε ξεχωριστή τη βραδιά του Α' Ημιτελικού. Οι οικοδεσπότες της βραδιάς, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, απέδειξαν ότι όταν ενώνεις ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν, η «συνταγή» πετυχαίνει.

Η Μπέττυ Μαγγίρα λατρεύει το show, ο Γιώργος Καπουτζίδης την Eurovision και η Κατερίνα Βρανά το χιούμορ. Όλα αυτά τα συστατικά μαζί, συντέλεσαν σε μία απόλυτα επιτυχημένη βραδιά.

Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά μαζί με τους υποψήφιους στον Α' Ημιτελικό για τη Eurovision 2026

Eurovision 2026: Τα τραγούδια που αποθέωσε το κοινό στον Α' Ημιτελικό

Όλοι οι καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό, χαρίζοντάς μας μία εκρηκτική και γεμάτη ενέργεια βραδιά.

Ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο, κάποια τραγούδια ξεχώρισαν και κυριολεκτικά αποθεώθηκαν από τον κόσμο, με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Συγκεκριμένα οι εμφανίσεις του Akyla, της Marseaux και της Evaggelia, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον Α’ Ημιτελικό.

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, ο Akylas από τις πρώτες κιόλας ημέρες της κυκλοφορίας του «Ferto» έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 2.000.000 προβολές στο YouTube μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Μάλιστα θεωρείται από πολλούς eurofans και στοιχηματικές ως το απόλυτο φαβορί για να εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό στη Βιέννη.

Eurovision 2026: Οι επτά υποψήφιοι που προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«Paréa», Evangelia

«Χάνομαι», Marseaux

«Ferto», Akylas

«The Other Side», Alexandra Sieti

«YOU & I», STYLIANOS

Eurovision 2026 - Akylas: «Δεν περίμενα να γιορτάσω έτσι τα γενέθλιά μου»

Μετά την πρόκριση του στον Εθνικό Τελικό, ο Akylas μίλησε φανερά χαρούμενος αλλά και ταυτόχρονα συγκινημένος από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου, προς το πρόσωπό του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, ο οποίος την ημέρα του Α' Ημιτελικού είχε τα γενέθλιά του, ανέφερε αρχικά πως ήταν «πολύ ιδιαίτερο, δεν περίμενα να τα γιορτάσω έτσι».

«Ήταν πολύ όμορφα γενέθλια, αρχικά ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν δίπλα μου και με στήριξε και με ψήφισε. Έχω δεχτεί τόσο μεγάλο κύμα αγάπης τον τελευταίο μήνα, και είμαι πραγματικά συγκινημένος και ευγνώμων για αυτό. Πραγματικά ευχαριστώ», συνέχισε.

«Είναι σαν ψέμα, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα το επεξεργαστώ κάποια άλλη στιγμή. Ήταν μεγάλο μου όνειρο να γίνει όλο αυτό. Ανυπομονώ να πάω σπίτι μου να το δω στο Youtube, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος» κατέληξε.

Eurovision 2026: Σε ποιες θέσεις θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες την Κυριακή

Λίγο πριν το τέλος της βραδιάς του Α' Ημιτελικού, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που ανέδειξε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες στη σκηνή την Κυριακή.

Αναλυτικότερα, οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι είναι:



1. «YOU & I», STYLIANOS

5. «Χάνομαι», Marseaux

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

12. «Ferto», Akylas

14. «The Other Side», Alexandra Sieti