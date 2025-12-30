Eurovision 2026: Πότε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του Εθνικού Τελικού

Πλησιάζει ο 70ός Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού, Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία, με την πρώτη πράξη σε ό,τι αφορά τον Εθνικό Τελικό να λαμβάνει χώρα την ερχόμενη Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, την πρώτη Κυριακή της νέας χρονιάς, η ΕΡΤ1 θα παρουσίασει -με την τρίωρη εκπομπή «Sing for Greece»- τους 28 υποψηφίους, που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην επερχόμενη Eurovision 2026.

Όπως έκανε γνωστό η δημόσια τηλεόραση, από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, θα συστήσουν στο κοινό τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας

«Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό, καθώς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο» περιγράφει η ΕΡΤ.

«Μια στιγμή-κλειδί που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της τελικής ευθείας προς τη Eurovision 2026» καταλήγει η ίδια ανακοίνωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.



