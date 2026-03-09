Eurovision 2026: Πότε κυκλοφορεί το βιντεοκλίπ του «Ferto»

Το βιντεοκλίπ του «Ferto» με το οποίο ο Akylas εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Eurovision 2026 που θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το βιντεοκλίπ θα παρουσιαστεί σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 09:00.

Καλεσμένος στην εκπομπή θα είναι και ο Akylas, ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του «Ferto» και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι του Διαγωνισμού της Eurovision.

Τη μουσική του «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.



