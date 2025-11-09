Eurovision 2026: Πώς θα επιλεγεί το τραγούδι της Ελλάδας - Οι συμμετοχές που έχουν συζητηθεί

Πριν μερικές ημέρες, η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των συμμετοχών στον εθνικό τελικό της Eurovision έφτασε τους 264.

Πολλά από τα ονόματα που θέλουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Eurovision 2026, είναι γνωστά τόσο από τον χώρο της μουσικής, όσο και από τον χώρο του YouTube και του TikTok.

Eurovision 2026: Η διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού, όσες από τις προτάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο διαγωνισμός όπως για παράδειγμα η διάρκεια του τραγουδιού, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Στην επόμενη φάση, μία επταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από δύο μέλη της ΕΡΤ και πέντε εκτός αυτής, θα επιλέξει έως 28 τραγούδια, τα οποία θα διαγωνιστούν στις δύο ημιτελικές βραδιές. Από εκεί, μέχρι και 14 τραγούδια, με αποκλειστική ψήφο του κοινού, θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό.

Στον τελικό, όπως και πέρυσι, ο συνδυασμός ψήφων κοινού και επιτροπής θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026.

Eurovision 2026: Ποια ονόματα ξεχωρίζουν

Από τις 264 συμμετοχές, έχουν ήδη διαρρεύσει κάποια ονόματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τις συμμετοχές που έχουν συζητηθεί περισσότερο, είναι εκείνες των Good Job Nicky, Evangelia, Marseaux, Akylas, ZAF, Dianmiss, καθώς και του Νίκου Γκανού σε συνεργασία με τον Claydee. Ξεχωρίζουν επίσης, οι συμμετοχές από διαδικτυακά δημοφιλείς καλλιτέχνιδες, όπως η Mikay που εκπροσωπεί την K-pop και η «γκουρού» του YouTube, Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Η συμμετοχή που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση είναι εκείνη της Zανόβα Ζαν (Xannova Xan), καθώς στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετέχει η Ισραηλινή, η οποία έχει «υπογράψει» τα δύο τελευταία τραγούδια του Ισραήλ στον διαγωνισμό - σε δύο από τις πιο αντιφατικές και επεισοδιακές διοργανώσεις, λόγω των αντιδράσεων για τη συμμετοχή της χώρας εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζουν επίσης εκείνες των Νίνας Λοτσάρη, Πέννυς Μπαλτατζή και Στέλλας Γεωργιάδη.

Μερικά από τα ονόματα που κατέθεσαν τραγούδι

Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι: