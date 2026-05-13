Eurovision 2026: «Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τα μοτίβα ψηφοφορίας» ξεκαθαρίζει ο διευθυντής του διαγωνισμού

Ο διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision δήλωσε ότι οι διοργανωτές παρακολουθούν «πολύ, πολύ προσεκτικά» τα μοτίβα της ψηφοφορίας, μετά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με πιθανή επιρροή του Ισραήλ στο αποτέλεσμα του περσινού διαγωνισμού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρτιν Γκριν για την Eurovision 2025, «κάποιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς υποστήριξαν ότι αναρτήσεις σε λογαριασμούς της ισραηλινής κυβέρνησης στα social media, οι οποίες ενθάρρυναν τον κόσμο να ψηφίσει πολλές φορές, ενδέχεται να επηρέασαν το αποτέλεσμα».

Παράλληλα, σημείωσε επίσης ότι συμφωνεί πως «κάποιες από τις προωθητικές ενέργειες ορισμένων φορέων ήταν κάπως δυσανάλογες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι πράγματι υπήρξαν πρακτικές που ξεπέρασαν τα όρια της ισορροπημένης προβολής.

Eurovision 2026: «Αν υπάρξει πρόβλημα, ξεκινάμε συζήτηση και προσπαθούμε να το λύσουμε φιλικά»

Μετά από αυτές τις καταγγελίες, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), προχώρησε σε αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας αυτή τη χρονιά.

Συγκεκριμένα, έχει ήδη εκδώσει επίσημη προειδοποίηση προς τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, μετά από βίντεο του καλλιτέχνη που καλούσε το κοινό να «ψηφίσει 10 φορές για το Ισραήλ», κάτι που κρίθηκε ότι δεν ήταν «στο πνεύμα του διαγωνισμού».

Ο Μάρτιν Γκριν, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού.

«Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Αν υπάρξει πρόβλημα, ξεκινάμε συζήτηση και προσπαθούμε να το λύσουμε φιλικά, χωρίς να καταφεύγουμε σε κυρώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε, στόχος είναι να επιλύονται τα ζητήματα μέσω διαλόγου και συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της ψηφοφορίας είχε προκαλέσει αντιδράσεις και πέρσι, όταν το Ισραήλ συγκέντρωσε πολύ υψηλό ποσοστό από την τηλεψηφοφορία, παρότι είχε χαμηλότερη βαθμολογία από τις εθνικές κριτικές επιτροπές.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η EBU προχώρησε σε αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας, περιορίζοντας τον αριθμό ψήφων και ενισχύοντας τους ελέγχους, ενώ δηλώνει ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από BBC