Eurovision 2026: Οι τρεις βαθμοί στη Ρουμανία έφεραν παραιτήσεις στη Μολδαβία

Η έντονη οργή που ξέσπασε στη Μολδαβία για τη βαθμολογία της χώρας στη Eurovision 2026 οδήγησε στην παραίτηση του επικεφαλής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της χώρας.

Εκατοντάδες χρήστες των social media κατηγόρησαν τη μολδαβική κριτική επιτροπή για τη στάση της στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, καθώς έδωσε μόλις τρεις βαθμούς στη γειτονική Ρουμανία, παρά τους στενούς πολιτισμικούς και γλωσσικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Η Μολδαβία, πριν αποκτήσει την ανεξαρτησία της το 1991, είχε υπάρξει κατά περιόδους μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Μεγάλης Ρουμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της μιλά ρουμανικά.

Eurovision 2026: Πώς ψήφισε η επιτροπή στη Μολδαβία

Ο γενικός διευθυντής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Μολδαβίας, Vlad Turcanu, ανακοίνωσε την παραίτησή του σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

«Ήταν δική μου απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Πήραμε αποστάσεις από την ψηφοφορία της επιτροπής, όμως η ευθύνη παραμένει δική μας και κυρίως δική μου ως επικεφαλής του οργανισμού».

Η υπόθεση θεωρείται ενδεικτική της δύναμης που έχουν πλέον τα social media στη Μολδαβία, μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Η πρόεδρος της χώρας Maia Sandu έχει καταδικάσει ανοιχτά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και έχει θέσει ως στόχο την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Η μολδαβική επιτροπή, που επιλέχθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, έδωσε το 12άρι στην Πολωνία, η οποία τελικά κατέλαβε τη 12η θέση στον διαγωνισμό. Δέκα βαθμούς πήρε το Ισραήλ, που τερμάτισε δεύτερο, σε μια Eurovision που σημαδεύτηκε και από μποϊκοτάζ πέντε χωρών λόγω του πολέμου στη Γάζα. Νικήτρια χώρα αναδείχθηκε η Βουλγαρία.

Αντίθετα, το τηλεοπτικό κοινό της Μολδαβίας χάρισε το 12άρι στη Ρουμανία, που εκπροσωπήθηκε από την Alexandra Capitanescu. Αντιδράσεις προκάλεσε και το γεγονός ότι η κριτική επιτροπή της Μολδαβίας δεν έδωσε ούτε έναν βαθμό στην ουκρανική συμμετοχή.

«Το μόνο που μετρά είναι η ψήφος των απλών ανθρώπων», έγραψε στο Facebook ο πρώην υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας Anatol Salaru. «Αυτή ήταν μια ψήφος ανάμεσα σε αδέλφια. Όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες».

Ο εκπρόσωπος της Μολδαβίας στη Eurovision 2026, Satoshi, δήλωσε ότι η μαζική στήριξη προς τη Ρουμανία «αντικατοπτρίζει την πραγματική άποψη της κοινωνίας μας».

Με πληροφορίες από Reuters