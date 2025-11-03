Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που θέλουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Ο αριθμός των συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ξεπέρασε εκείνον των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΤ, η πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής του τραγουδιού και του καλλιτέχνη ή των καλλιτεχνών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision ολοκληρώθηκε με 264 προτάσεις, αριθμό-ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ήδη, ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως η Evangelia, η Marseaux και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, έχουν γίνει γνωστές κι άλλες συμμετοχές που αναμένεται να εντείνουν τον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ανάμεσα σε όσους διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision βρίσκονται η Holly Grace, ο Good Job Nicky, η Πέννυ Μπαλτατζή, η ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, Mikay και αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες.

Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι:

Andry Lagiou

Ναυσικά