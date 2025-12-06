Eurovision 2026: Οι χώρες που έχουν αποχωρήσει μέχρι τώρα και όσα έπονται

Το Ισραήλ έλαβε το πράσινο φως για να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους, παρά τις εκκλήσεις για αποκλεισμό της χώρας λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Στη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), η οποία οργανώνει τον διαγωνισμό, «μια μεγάλη πλειοψηφία μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή και ότι η Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί, με επιπλέον μέτρα ασφαλείας», σύμφωνα με τον οργανισμό.

Πράγματι, αντί για ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, τα μέλη από 37 χώρες κλήθηκαν να ψηφίσουν μυστικά για το αν εγκρίνουν τους νέους κανόνες που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Το 65% των αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ των αλλαγών, 23% κατά και 10% απείχε.

Όσοι υποστήριξαν τις αλλαγές περιλάμβαναν τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Δανίας, που δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον διαγωνισμό. Ο αυστριακός φορέας ORF είπε ότι είναι ικανοποιημένος με την απόφαση και ανυπομονεί να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά. Ο γενικός διευθυντής του ORF, Ρόλαντ Βάισμαν, δήλωσε ότι ο διαγωνισμός «είναι μια διοργάνωση για ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, όχι κυβερνήσεις» και ότι ο ίδιος υποστήριξε προσωπικά τη συμμετοχή του Ισραήλ.

«Με πνεύμα προώθησης του πολιτιστικού διαλόγου και ενίσχυσης του δημοκρατικού ρόλου των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ήταν σημαντικό να μην καούν γέφυρες», είπε, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένα μέλη «ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπόψη».

Αντιδρώντας στην απόφαση της EBU, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανάρτησε στο X: «Το Ισραήλ αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή ανά τον κόσμο, ένας σκοπός στον οποίο είμαι πλήρως και ενεργά αφοσιωμένος... Ελπίζω ότι ο διαγωνισμός θα παραμείνει ένας θεσμός που προάγει τον πολιτισμό, τη μουσική, τη φιλία μεταξύ των εθνών και τη διασυνοριακή κατανόηση.»

Ωστόσο, η απόφαση να παραμείνει το Ισραήλ στη λίστα συμμετοχών για το 2026 οδήγησε τέσσερις χώρες — μέχρι στιγμής — να αποσυρθούν από τη Eurovision 2026.

Ποιες χώρες δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026 μέχρι τώρα;

Η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία αναμένεται να μποϊκοτάρουν τη Eurovision του επόμενου έτους. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς των χωρών αυτών εξέδωσαν άμεσα ανακοινώσεις λέγοντας ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της EBU.

Ο ολλανδικός φορέας AVROTROS δήλωσε ότι «καταλήγει στο συμπέρασμα πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συμμετοχή δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για τον οργανισμό μας».

Ο γενικός διευθυντής Τάκο Ζίμερμαν πρόσθεσε: «Ο πολιτισμός ενώνει, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Όσα συνέβησαν τον τελευταίο χρόνο δοκίμασαν τα όρια όσων μπορούμε να υποστηρίξουμε.»

Ο σλοβενικός φορέας RTVSLO ανέφερε ότι η συμμετοχή «θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις αξίες της ειρήνης, της ισότητας και του σεβασμού», προσθέτοντας ότι αποσύρεται «εκ μέρους των 20.000 παιδιών που πέθαναν στη Γάζα».

Στην ομιλία της πριν από την απόφαση, η πρόεδρος του RTVSLO, Ναταλία Γκορσάκ, δήλωσε: «Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το κοινό απαιτεί να πούμε όχι στη συμμετοχή οποιασδήποτε χώρας που επιτίθεται σε άλλη χώρα. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για ειρήνη και κατανόηση. Η Eurovision υπήρξε από την αρχή μια γιορτή χαράς και ευτυχίας, καλλιτέχνες και κοινό ενώνονται από τη μουσική — και έτσι θα πρέπει να παραμείνει.»

Ο ιρλανδικός RTÉ δήλωσε: «Η συμμετοχή της Ιρλανδίας παραμένει ηθικά αδιανόητη, δεδομένης της τρομακτικής απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης που συνεχίζει να θέτει τόσους αμάχους σε κίνδυνο.»

Ο ισπανικός φορέας RTVE γνωστοποίησε ότι δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό ούτε τους ημιτελικούς και επέκρινε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως «ανεπαρκή». Δήλωσε ότι η απόφαση της EBU «ενισχύει τη δυσπιστία της RTVE προς την οργάνωση του φεστιβάλ και επιβεβαιώνει τις πολιτικές πιέσεις που το περιβάλλουν.»

Το μποϊκοτάζ υποστηρίχθηκε από τον υπουργό Πολιτισμού της Ισπανίας, Ερνέστ Ουρτασούν, που είπε πως είναι «περήφανος για μια RTVE που βάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω από κάθε οικονομικό συμφέρον.»

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία απέχει από τον διαγωνισμό από το 1961, και η απουσία της θα έχει μεγάλο αντίκτυπο, καθώς η Ισπανία είναι μία από τις «Big Five» χώρες που συμβάλλουν οικονομικά περισσότερο στη διοργάνωση (μαζί με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο).

Η Γερμανία είχε δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026 αν αποκλειστεί το Ισραήλ, ενώ η Γαλλία είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της νωρίτερα μέσα στο έτος.

Εχθές, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, είπε ότι η χώρα του αντιτίθεται σε πολιτιστικό μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

«Είμαι ικανοποιημένος που η Eurovision δεν υπέκυψε σε πιέσεις και ότι η Γαλλία βοήθησε να αποφευχθεί ένα μποϊκοτάζ του Ισραήλ σε αυτό το φόρουμ», έγραψε στο X. «Λυπάμαι βαθιά που αρκετά ευρωπαϊκά κανάλια έκαναν διαφορετική επιλογή.»

Όσο για το BBC, ανακοίνωσε ότι θα μεταδώσει τον διαγωνισμό του επόμενου έτους, λέγοντας ότι στηρίζει «τη συλλογική απόφαση των μελών της EBU.»

Eurovision 2026: Μια διοργάνωση σε κρίση

Ο διαγωνισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με κρίση και η άρνηση πραγματικής ψηφοφορίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή.

«Η Eurovision γίνεται κάπως διχασμένη εκδήλωση», δήλωσε ο ειδικός του διαγωνισμού Πολ Τζόρνταν. «Το σύνθημα είναι "Ενωμένοι με τη Μουσική"... δυστυχώς όμως είναι διχασμένοι από την πολιτική.»

«Η κατάσταση έχει γίνει αρκετά μπερδεμένη και τοξική», πρόσθεσε, πριν από τη γενική συνέλευση.

Ορισμένοι φορείς δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί μετά την απόφαση. Ο ισλανδικός RÚV, που είχε υποστηρίξει προηγουμένως πρόταση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ, είπε ότι δεν θα λάβει τελική απόφαση για τη συμμετοχή του μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Μένει να φανεί αν κι άλλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα ενωθούν με το μποϊκοτάζ της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας. Τα μέλη έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και η τελική λίστα θα ανακοινωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα.

Οι χώρες που μποϊκοτάρουν δεν θα στείλουν συμμετοχή ούτε θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό, γεγονός που θα μειώσει την παγκόσμια θέαση, η οποία συνήθως ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια.

Ο Τζόρνταν είπε ότι οι αριθμοί τηλεθέασης θα παρακολουθούνται στενά, «και αν είναι σημαντικά μειωμένοι, αυτό μάλλον θα σημάνει συναγερμό.»

Σε όλα αυτά προστίθενται οι αυξανόμενες εκκλήσεις για παγκόσμιο μποϊκοτάζ του διαγωνισμού του επόμενου έτους, με πολλούς διαδικτυακά να εκφράζουν απογοήτευση και οργή για τη διατήρηση του Ισραήλ στη λίστα συμμετοχών. Η απόφαση της EBU ενδέχεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω διαμαρτυρίες, αποκαλύπτοντας — όπως λένε ορισμένοι — μια κατάφωρη υποκρισία του οργανισμού.

