Eurovision 2026: Οι δηλώσεις των φιναλίστ του Εθνικού Τελικού λίγο πριν τη σκηνή

Στις 21:00 αναμένεται να ξεκινήσει ο Εθνικός Τελικός του «Sing for Greece», όπου θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην Eurovision 2026.

Η ΕΡΤ βρέθηκε το Σάββατο στο στούντιο, όπου έλαβε χώρα η τελευταία πρόβα των καλλιτεχνών για τον Εθνικό Τελικό της Κυριακής και συνομίλησε με μερικούς εξ' αυτών, ρωτώντας τους τι θα κάνουν εάν είναι, ή όχι, οι νικητές του Sing for Greece.

Μεταξύ άλλων, ο Leroybroughtflowers, είπε: «Σ' αυτήν τη φάση πιστεύω πως είμαστε όλοι νικητές. Δεν με αφορά πάρα πολύ το να είμαι ο νικητής, προφανώς και θα ήταν κάτι που θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Εγώ θέλω να κάνω ένα πολύ καλό performance, να δείξω το κομμάτι μου και τον εαυτό μου με τον καλύτερο τρόπο».

Η Evangelia, με τη σειρά της, τόνισε: «Το μετά είναι να αγκαλιάσω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, την παρέα μου. Ο σκοπός μου είναι να το απολαύσω, να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».

Παράλληλα, ο Akylas δήλωσε: «Το μετά είναι να πάμε Eurovision και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το φέρουμε πίσω για δεύτερη φορά. Εάν δεν είμαι ο νικητής, θα στεναχωρηθώ σίγουρα λίγο, αλλά έχει έρθει και η μητέρα μου, οπότε θα μαζευτούμε τη Δευτέρα, θα ψήσουμε στο μπαλκόνι, θα πιούμε τα κρασιά μας».

Τέλος, ο Good Job Nicky ανέφερε: «Καταρχάς, βλέπω 12ώρο ύπνο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οποιοσδήποτε πάει, είναι σαν να πηγαίνουν και οι 27 μαζί».

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον Εθνικό Τελικό

Μετά το διαγωνιστικό μέρος του Β’ Ημιτελικού, έγινε η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους στον Εθνικό Τελικό. Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων θα είναι: