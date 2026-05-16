Eurovision 2026: Ο τραγουδιστής του Ισραήλ έκανε μήνες πρόβες με ηχογραφημένα γιουχαΐσματα

Οι πρόβες για τη Eurovision συνήθως περιλαμβάνουν εντυπωσιακές χορογραφίες και έντονα πυροτεχνήματα.

Για τον φετινό εκπρόσωπο του Ισραήλ, Noam Bettan, όμως, ένα τελείως διαφορετικό στοιχείο έχει γίνει βασικό μέρος της προετοιμασίας του: τα ηχογραφημένα γιουχαΐσματα και οι αποδοκιμασίες.

Ο 28χρονος τραγουδιστής - γεννημένος στο Ισραήλ από Γάλλους μετανάστες γονείς - έκανε πρόβες τους τελευταίους μήνες με διάφορους ήχους που διέκοπταν σκόπιμα την εμφάνισή του, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις διαδικασίες της ομάδας του και μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Στόχος ήταν να αποκτήσει ψυχραιμία απέναντι σε πιθανούς περισπασμούς, χωρίς όμως να χάσει τον αυθορμητισμό του και να μοιάζει «ρομποτικός» πάνω στη σκηνή.

Ο Bettan αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τέτοιες αντιδράσεις όταν παρουσιάσει το τραγούδι του «Michelle» στον τελικό της Eurovision στη Βιέννη το Σάββατο, όπως συνέβη και στον Α' Ημιτελικό.

Οι αποδοκιμασίες προς την ισραηλινή συμμετοχή έχουν γίνει σχεδόν μόνιμο φαινόμενο στη Eurovision μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Στον ημιτελικό της Τρίτης, η εμφάνιση του Bettan συνοδεύτηκε επίσης από μεμονωμένα γιουχαΐσματα και τουλάχιστον ένα σύνθημα «Free Palestine», τα οποία ακούστηκαν σε ηχογραφήσεις κινητών τηλεφώνων, όχι όμως και στην επίσημη τηλεοπτική μετάδοση.

Η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF, που μεταδίδει τον διαγωνισμό, αποφάσισε αυτή τη φορά να μη χρησιμοποιήσει τεχνολογία «anti-booing» για τους τηλεθεατές στο σπίτι. Η τεχνολογία αυτή είχε χρησιμοποιηθεί όταν η Βιέννη φιλοξένησε ξανά τη Eurovision πριν από έντεκα χρόνια, προκειμένου να «σκεπάζει» τις αποδοκιμασίες με τεχνητά χειροκροτήματα.

Η εμφάνιση του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται να συνοδευτεί ξανά από εντάσεις. Στον ημιτελικό, ακούστηκε επίσης το σύνθημα «Stop the Genocide» από άτομο στο κοινό, το οποίο απομακρύνθηκε μαζί με άλλα τρία άτομα για «διαταρακτική συμπεριφορά».

Ο ίδιος ο Bettan δήλωσε αργότερα σε βίντεο πως χρησιμοποίησε τη δική του «anti-booing τεχνολογία».

«Άκουσα τα γιουχαΐσματα, αλλά αμέσως μετά άκουσα ανθρώπους από τη δική μας πλευρά να φωνάζουν και να με στηρίζουν. Αυτό μου ανέβασε αμέσως το ηθικό και μου ζέστανε την καρδιά», είπε.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ακούστηκε να λέει: «Ευχαριστώ Ευρώπη, σας αγαπώ».

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter