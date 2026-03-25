Eurovision 2026: Ο ORF συστήνει τον Ακύλα στους eurofans - Τι ελληνικό θα φέρει στη σκηνή;

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Αυστρίας, ORF, σύστησε τον Ακύλα στο κοινό της Eurovision 2026.

«Σας παρουσιάζουμε τον Ακύλα! Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 με το τραγούδι του "Ferto". Ώρα για μερικές γρήγορες ερωτήσεις και απαντήσεις. Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στη Βιέννη!», γράφει η δημοσίευση του ORF που συνόδευε το κλιπ με τον Ακύλα.

«Γεια, είμαι ο Akylas και εκπροσωπώ την Ελλάδα», είπε στο κλιπ, όπου, μεταξύ άλλων, χόρεψε και τραγούδησε το ρεφρέν του τραγουδιού.

Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση τι «ελληνικό» θα φέρει στη σκηνή.

«Κάτι ελληνικό που θα φέρω στη σκηνή, νομίζω ότι είναι οι κινήσεις μου. (My tsifteteli), το τσιφτετέλι μου με τους ώμους», απάντησε, κουνώντας παράλληλα τους ώμους του.

Στη συνέχεια είπε ότι «"ferto" σημαίνει "φέρε το" και είναι ένα manifesting τραγούδι στην πραγματικότητα».

Τέλος, ο Akylas αναφέρθηκε στο πιο περίεργο κομπλιμέντο που έχει δεχθεί.

«Το πιο περίεργο κομπλιμέντο που έχω ακούσει είναι "Πότε παντρευόμαστε;"», είπε γελώντας και ανανέωσε το ραντεβού του με τους eurofans για τη Βιέννη, όπου αναμένεται να ταξιδέψει το επόμενο διάστημα, για να διεκδικήσει το εισιτήριο του μεγάλου τελικού.