Eurovision 2026: Ο διευθυντής της αυστριακής δημόσιας τηλεόρασης κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Ο Roland Weissmann, γενικός διευθυντής της αυστριακής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ORF, που θα φιλοξενήσει τη φετινή Eurovision σε δύο μήνες, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο Weissmann αρνείται τις κατηγορίες, σύμφωνα με την ORF, που τον ευχαρίστησε για τα 30 χρόνια προσφοράς του στην εταιρεία, ανακοινώνοντας ότι παραιτείται «άμεσα».

«Τις τελευταίες ημέρες μία υπάλληλος της ORF έκανε καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης κατά του γενικού διευθυντή. Ο Roland Weissmann αρνείται τις κατηγορίες», ανέφερε ο σταθμός, προσθέτοντας ότι οι καταγγελίες θα διερευνηθούν γρήγορα και με διαφάνεια.

Ο δικηγόρος του Weissmann δήλωσε ότι στον πελάτη του δεν έχουν δοθεί πλήρεις λεπτομέρειες για τις κατηγορίες και ότι παραιτήθηκε «για να αποφευχθεί ζημιά στην εταιρεία».

Η Ingrid Thurnher, επικεφαλής του ORF Radio, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα γενικής διευθύντριας.

Η φετινή Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 12 και 14 Μαΐου (ημιτελικοί) και στις 16 Μαΐου (τελικός).

Συνολικά θα συμμετάσχουν 35 χώρες, ενώ φέτος δεν θα συμμετάσχουν η Ισπανία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενία και η Ισλανδία, οι οποίες αποχώρησαν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Οι χώρες αυτές υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή θα ήταν «ανήθικη» λόγω των αθώων θυμάτων στη Γάζα, από την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παρά το σύνθημα «United by Music» και την προηγούμενη διαβεβαίωση του ORF ότι δεν θα απαγορεύσει την παλαιστινιακή σημαία ή το γιουχάισμα κατά της εμφάνισης του Ισραήλ, οι διπλωματικές εντάσεις και οι μαζικές μποϊκοτάζ συνεχίζουν να σκεπάζουν τη 70η διοργάνωση του διαγωνισμού.

Με πληροφορίες από euronews.com