Eurovision 2026: Ο Akylas ξεσήκωσε τη Σερβία με το «Ferto»

Ο Akylas ξεσήκωσε τη Σερβία με το «Ferto», στο πλαίσιο του εθνικού τελικού της χώρας για τη Eurovision 2026.

Ο Akylas το βράδυ του Σαββάτου, παρουσίασε ζωντανά το τραγούδι «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, στον εθνικό τελικό της Σερβίας, στο Βελιγράδι.

Η εμφάνισή του όπως ήταν αναμενόμενο ξεχώρισε για την ενέργεια και τη σκηνική παρουσία, όπως διακρίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media.

Tην ίδια ώρα το «Ferto», συνεχίζει να σαρώνει και να σημειώνει μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο streams στο Spotify και καταγράφοντας υψηλές θέσεις στα charts: Top 50 στο Spotify Ελλάδας, Top 20 στο Shazam Ελλάδας και Top 5 στην Apple Music Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως νικητής του σερβικού τελικού για τη Eurovision αναδείχθηκε το συγκρότημα Lavina με το τραγούδι «Kraj mene», που θα εκπροσωπήσει τη Σερβία στη Βιέννη.