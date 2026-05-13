Eurovision 2026: Ο Akylas στον μεγάλο τελικό - Ποιες χώρες πέρασαν από τον Α' Ημιτελικό

O Akylas εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

O Akylas μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό που ξεσήκωσε με το «Ferto» την αρένα του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, πέρασε στον τελικό του Σαββάτου και διεκδικεί την πρωτιά της Eurovision 2026.

O Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει το κοινό από τα πρώτα δευτερόλεπτα, συνδυάζοντας εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, δυνατή ερμηνεία και ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο οπτικοακουστικό concept που τον ανέδειξε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς.

Η πρόκριση του, έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική που έχει χτίσει η ελληνική συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με το όνομά του να συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα πιο δυνατά της διοργάνωσης ενόψει του μεγάλου τελικού.

