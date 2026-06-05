Eurovision 2026: Μειωμένα τα ποσοστά τηλεθέασης μετά το μποϊκοτάζ - Πόσα εκατομμύρια παρακολούθησαν

Τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 παρακολούθησαν 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Παρασκευή, αριθμός μειωμένος κατά 35 εκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς πέντε χώρες αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η Βουλγαρία κέρδισε για πρώτη φορά τον διαγωνισμό με το χορευτικό τραγούδι της Dara «Bangaranga», με το Ισραήλ να τερματίζει στη δεύτερη θέση.

Η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αποχώρησαν όλες από τη φετινή Eurovision, με τις τρεις τελευταίες να αρνούνται να μεταδώσουν την εκπομπή.

Η Eurovision 2026 πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, με τον μεγάλο τελικό να λαμβάνει χώρα στις 16 Μαΐου.

Η Eurovision, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1956, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

«Αν και ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα χωρίς τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε προσηλωμένοι στο να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βρούμε τρόπους να επιστρέψουν το 2027», δήλωσε ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν.

Το κοινό της Eurovision στις σκανδιναβικές χώρες

Το μεγαλύτερο μέρος των τηλεθεατών που παρακολούθησαν την Eurovision καταγράφηκε στη Φινλανδία (93%), τη Σουηδία (86%), τη Νορβηγία (83%) και τη Δανία (79%).

Συνολικά, στις 35 τηλεοπτικές αγορές όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, ο μεγάλος τελικός κατέγραψε μέσο ποσοστό τηλεθέασης 42,6%.

Το ποσοστό για τους τηλεθεατές ηλικίας 15 έως 24 ετών ήταν υψηλότερο, στο 54,8%.

Η EBU σημείωσε ότι ο αριθμός των τηλεθεατών μειώθηκε κατά 3,8 εκατομμύρια στην Πολωνία, 3,7 εκατομμύρια στη Βρετανία και 3,3 εκατομμύρια στη Γαλλία, σε σύγκριση με τα στοιχεία της Eurovision 2025, που πραγματοποιήθηκε στην ελβετική πόλη της Βασιλείας.

Η Eurovision συγκέντρωσε φέτος πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές για το περιεχόμενό της στο Instagram.

«Είναι φανταστικό να βλέπουμε τον αντίκτυπο που έχει ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στο νεανικό κοινό παγκοσμίως», δήλωσε ο Γκριν.

«Τα εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα που προσεγγίσαμε μέσω των ψηφιακών μας πλατφορμών υπογραμμίζουν επίσης την 70ετή εξέλιξη του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision από τηλεοπτική εκπομπή σε ένα πραγματικό παγκόσμιο, πολιτιστικό, πολυπλατφορμικό φαινόμενο».

Άνθρωποι σε 148 διαφορετικές χώρες και εδάφη ψήφισαν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες.

Εκτός από τις 35 χώρες που συμμετείχαν, οι περισσότερες ψήφοι προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία, τον Καναδά, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβακία και την Τουρκία.

Μετά τη νίκη της Dara, η διοργάνωση του επόμενου έτους θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία.

Με πληροφορίες από AFP