Eurovision 2026: Μεγάλη αβεβαιότητα για τον διαγωνισμό - Πλήθος χωρών επιμένουν για τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Για ακόμη μία χρονιά στο επίκεντρο της συζήτησης για τον διαγωνισμό της Eurovision, βρίσκεται το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ.

Την ώρα που αναμένονται οι δηλώσεις των συμμέτοχων των χωρών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Eurovision 2026, η συμμετοχή του Ισραήλ είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει τον μουσικό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν χώρες που περιμένουν την απόφαση της EBU, σχετικά με το αν θα συμμετέχει το Ισραήλ ή όχι στον διαγωνισμό, προκειμένου να απαντήσουν αν θα πάρουν μέρος και αυτή τη χρονιά στη Eurovision.

Την ίδια ώρα, η πιθανή αποχώρηση της Ισπανίας, χώρας που ανήκει στις Big 5 του διαγωνισμού, προσθέτει μεγάλη αβεβαιότητα στην ήδη περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, προειδοποίησε πως η χώρα δεν θα διστάσει να αποχωρήσει από τον φετινό διαγωνισμό, αν συμμετέχει και το Ισραήλ.

Παράλληλα και η κρατική τηλεόραση της Σλοβενίας, RTVSLO, έχει ήδη δηλώσει πως η χώρα θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό αν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει, επικαλούμενη πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ισλανδία έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στη Eurovision 2026. Όμως, έχει ξεκαθαρίσει ότι η τελική απόφαση της χώρας εξαρτάται από το αν η EBU θα επιτρέψει ή όχι τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του της κρατικής τηλεόρασης της χώρας, RÚV, δήλωσε ότι η Ισλανδία ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό, αλλά υπάρχουν και κράτη που τη στηρίζουν. «Υπάρχουν χώρες που απαιτούν να παραμείνει το Ισραήλ στη Eurovision, ανάμεσά τους είναι και η Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως παρότι η EBU δεν το συνηθίζει, έχει παρατείνει την προθεσμία στις χώρες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από την επόμενη διοργάνωση έως τον Δεκέμβριο, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Στη συνέχεια θα ανακοινώσει τις χώρες που συμμετέχουν και επίσημα στον διαγωνισμό, αλλά και το αν θα συμμετέχει ή όχι το Ισραήλ σε αυτόν.

Με πληροφορίες από eurovisionfun.gr