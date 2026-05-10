Eurovision 2026: Με «Ζορμπά» στο Τιρκουάζ Χαλί ο Akylas και η ελληνική αποστολή

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η ελληνική αποστολή της Eurovision 2026 στο Τιρκουάζ Χαλί, με τον Ακύλα να τραβά τα βλέμματα χορεύοντας συρτάκι.

Λίγες ημέρες πριν από την εμφάνισή τους στη σκηνή του φετινού διαγωνισμού, όπου θα διεκδικήσουν αρχικά την πρόκριση στον τελικό και στη συνέχεια τη διάκριση, ο Akylas και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής περπάτησαν στο Τιρκουάζ Χαλί σε ρυθμούς συρτάκι.

Η είσοδός τους έγινε στο πλαίσιο της τελετής έναρξης της Eurovision 2026, με τη συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του ORF και υπό τους ήχους του «Ζορμπά», δίνοντας έντονο ελληνικό «χρώμα» στη διοργάνωση.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη live παρουσίαση του «Ferto» στη φετινή διοργάνωση έχει ξεκινήσει. Ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου.



Eurovision 2026: Οι πληροφορίες για τη σκηνική παρουσία του Ακύλα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, η εμφάνιση του Akyla στη Eurovision 2026 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θεατρική, με έντονες εναλλαγές εικόνων και σκηνικών.

Το act θα ξεκινά με τον καλλιτέχνη να πατά το «Start», δίνοντας την αίσθηση έναρξης videogame, με φόντο ένα φωτισμένο τούνελ και καθρέφτες.

Στη συνέχεια θα ακολουθεί δυναμική χορογραφία μέχρι το σημείο της λύρας, όπου ένας χορευτής θα συμμετέχει σε μια σκηνική εικόνα που παραπέμπει στην Έλενα Παπαρίζου το 2005.

Η εμφάνιση θα συνεχίζεται με τη μετάβαση σε θεματικά δωμάτια με διαφορετικούς συμβολισμούς, όπως το χρήμα και η εικόνα των social media, με χαρακτηριστική την παρουσία μιας influencer - της Παρθένας Χοροζίδου- που φωτογραφίζεται διαρκώς.

Στο φινάλε, ο Akylas θα εμφανίζεται πάνω από τη σκηνή σε μια πιο συναισθηματική στιγμή, όπου κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα απευθύνεται στη μητέρα του, κλείνοντας την εμφάνιση με πιο προσωπικό τόνο.

