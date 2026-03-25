Eurovision 2026: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό ο Akylas

Ο Akylas επέστρεψε από τη Φινλανδία, όπου ταξίδεψε στο πλαίσιο της προώθησης της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026.

Ωστόσο μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, ο Akylas εμφανίστηκε ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος, αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από πυώδη αμυγδαλίτιδα και έχει πυρετό.

Όπως ανέφερε ο δημοφιλής καλλιτέχνης, δυσκολεύεται ακόμη και στην ομιλία και θα προχωρήσει άμεσα σε θεραπεία.

Αξίζει όμως να σημειωθεί, πως παρά την αδιαθεσία του, μίλησε με θερμά λόγια για την εμπειρία του στη Φινλανδία, τονίζοντας ότι πέρασε πολύ όμορφα και ότι ήταν η πρώτη του επίσκεψη στη χώρα.

Eurovision 2026 - Akylas: «Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα»

«Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα», ανέφερε αρχικά μιλώντας στις κάμερες.

«Με συγχωρείτε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη» κατέληξε.