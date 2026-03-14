Eurovision 2026 - Klavdia: «Μου αρέσει πάρα πολύ ο Akylas»

Για τη Eurovision 2026 και τον Akyla, μίλησε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια πρόσφατων τηλεοπτικών της δηλώσεων η Klavdia.

Η Klavdia μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη δική της εμπειρία στη Eurovision του 2025, όπου κατέκτησε την 6η θέση, ενώ αποκάλυψε πως θυμάται ακόμη έντονα, την αγάπη και τη στήριξη που της έστειλε ο κόσμος εκείνη την περίοδο.

Παράλληλα, σχολίασε και τη φετινή ελληνική συμμετοχή, λέγοντας ότι εκτιμά πολύ τον Akyla και της αρέσει το τραγούδι του «Ferto», τονίζοντας ότι η ιστορία πίσω από το κομμάτι και η σχέση του με τη μητέρα του είναι ιδιαίτερα συγκινητική.

«Τραγουδάνε την “Αστερομάτα” και αναβιώνω όλη αυτή την ανάμνησή μου στη Eurovision. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τη στήριξη και την αγάπη που μου έστελνε ο κόσμος στα μηνύματα», ανέφερε αρχικά.

«Είχα καταθέσει για πρώτη φορά το ’23 για Eurovision. Δεν περίμενα ότι το ’25 τελικά θα έρθει η στιγμή μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε ο ρόλος μου και δεν είχα καθόλου άγχος», συνέχισε.

«Μου αρέσει πάρα πολύ ο Akylas. Τον ήξερα σαν καλλιτέχνη πριν από τη Eurovision. Μου φαίνεται ένα πολύ γλυκό παιδί και του αξίζει όλο αυτό. Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του τραγουδιού και η σχέση που έχει με τη μαμά του», κατέληξε.