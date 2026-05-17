Eurovision 2026 - Καπουτζίδης: «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε κιόλας»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής, μετά τον τελικό της Eurovision 2026.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μίλησε στους δημοσιογράφους για το αποτέλεσμα της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εξήγησε πως υπήρχαν προσδοκίες για μια καλύτερη θέση, ωστόσο ο διαγωνισμός συχνά επιφυλάσσει απρόβλεπτες εξελίξεις, τόσο θετικές όσο και απογοητευτικές.

Παράλληλα, σχολίασε και το televoting, λέγοντας ότι η φετινή ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το καλύτερο αποτέλεσμα από τότε που εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο σύστημα διαχωρισμού ψήφων, ακόμη και καλύτερο από την περσινή χρονιά.

Eurovision 2026 - Καπουτζίδης: «Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, τι να κάνουμε;»

«Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε κιόλας. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός, καμιά φορά σου έρχεται μια χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά απ’ ότι μάς λέγανε», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Άλλες φορές σου έρχεται μια στεναχώρια γιατί πας για πιο ψηλά, αλλά τελικά πας πιο κάτω. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, τι να κάνουμε;», συνέχισε.

«Το televoting που πήραμε είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα με τον διαχωρισμό, πρώτα επιτροπές και μετά televoting. Είναι ακόμα καλύτερο και από το περσινό», κατέληξε.