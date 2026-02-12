Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Σε ποιες θέσεις θα εμφανιστούν οι επτά που προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό

Ο Α’ Ημιτελικός στο πλαίσιο της Eurovision 2026 ξεκίνησε δυναμικά το βράδυ της Τετάρτης, με τα φώτα να ανάβουν, τη σκηνή να γεμίζει μουσική και το κοινό να μπαίνει αμέσως σε ρυθμούς διαγωνισμού.

Οι παρουσιαστές της βραδιάς, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, έδωσαν χιούμορ και ζωντάνια, δημιουργώντας μια βραδιά που κράτησε ψηλά τον παλμό της Eurovision, ενώ παράλληλα το κοινό ξεκίνησε να χειροκροτεί, να τραγουδάει και να επευφημεί από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Όλοι οι καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως ξεχώρισαν οι εμφανίσεις του Akyla, της Marseaux και της Evaggelia, οι οποίες αποθεώθηκαν από το κοινό και άφησαν με βεβαιότητα ανεξίτηλο στίγμα στον Α’ Ημιτελικό.

Μάλιστα ο Akylas με το τραγούδι Ferto, το οποίο έγινε viral από τις πρώτες κιόλας μέρες της κυκλοφορίας του, θεωρείται φαβορί για τον Εθνικό Τελικό και να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Βιέννη.

Τo μόνο σίγουρο είναι ότι η βραδιά επιβεβαίωσε ότι η Eurovision ξεκίνησε φέτος δυναμικά, με ενθουσιασμό, πολύ ταλέντο και τραγούδια που ήδη συζητιούνται έντονα στο κοινό και τα social media.

Eurovision 2026 - Α’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον εθνικό τελικό

«Άλμα», Rossana Mailan

«Europa», STEFI

«Paréa», Evangelia

«Χάνομαι», Marseaux

«Ferto», Akylas

«The Other Side», Alexandra Sieti

«YOU & I», STYLIANOS

Eurovision 2026: Σε ποιες θέσεις θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες την Κυριακή

Λίγο πριν το τέλος της βραδιάς του Α' Ημιτελικού, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που ανέδειξε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες στη σκηνή την Κυριακή.

Αναλυτικότερα, οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι είναι:



1. «YOU & I», STYLIANOS

5. «Χάνομαι», Marseaux

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

12. «Ferto», Akylas

14. «The Other Side», Alexandra Sieti