Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Οι LELEK εντυπωσίασαν με την ethno pop εμφάνιση και το «Andromeda»

Η Κροατία, ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 2026, εμφανίστηκε τρίτη στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στη Βιέννη.

Η εμφάνιση του συγκροτήματος LELEK συγκεκριμένα, σηματοδότησε μία από τις πρώτες μεγάλες στιγμές των φετινών φαβορί στη Eurovision 2026.

Οι LELEK με το «Andromeda» τράβηξαν από νωρίς την προσοχή κοινού και στοιχηματικών προβλέψεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει χτίσει η συμμετοχή πριν ακόμη φτάσει στη ζωντανή σκηνή.

Στη σκηνή, οι LELEK παρουσίασαν μια ατμοσφαιρική και δυναμική εμφάνιση με έντονα οπτικά εφέ και ethno-pop χαρακτήρα, που ξεχώρισε από τις υπόλοιπες συμμετοχές και ενίσχυσε το μυσταγωγικό ύφος του «Andromeda».

Το συγκρότημα συνδυάζει στοιχεία της σλαβικής λαϊκής παράδοσης με σύγχρονη pop παραγωγή, προβάλλοντας έντονα την πολιτιστική του ταυτότητα μέσα από μια μοντέρνα και προσεγμένη αισθητική.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι φαν που θεωρούν ότι οι LELEK καταφέρνουν να συνδυάζουν με επιτυχία την παράδοση με έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό ήχο που ξεχωρίζει στη φετινή Eurovision.

