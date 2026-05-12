Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Η Φινλανδία εντυπωσίασε και «κλείδωσε» τον ρόλο του φαβορί

Η Φινλανδία εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision 2026 στον Α' Ημιτελικό, σε μια βραδιά όπου το ενδιαφέρον ήταν ήδη στραμμένο σε αρκετές από τις πιο δυνατές συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού.

Η εμφάνισή της προσέλκυσε από νωρίς τα βλέμματα, καθώς πρόκειται για τη χώρα που σύμφωνα με τα στοιχήματα θεωρείται το νούμερο ένα φαβορί για την πρωτιά της φετινής Eurovision 2026.

Η σκηνική παρουσία κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα παραγωγής, με έντονη ενέργεια, προσεγμένη αισθητική και σύγχρονη ευρωπαϊκή pop ταυτότητα, με το κοινό της αρένας να αντιδρά θερμά, αποθεώνοντας το εντυπωσιακό δίδυμο των Linda Lampenius και Pete Parkkonen.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμφάνιση της Φινλανδίας πραγματοποιήθηκε σε μια βραδιά όπου στη σκηνή εμφανίζονται και άλλα ισχυρά φαβορί του διαγωνισμού, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη του ανταγωνισμού και κάνει τη φετινή Eurovision μία από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων ετών.

Eurovision 2026: Οι χώρες που διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό