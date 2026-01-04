Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 28 υποψηφίων στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ, που προβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (04/03) στην ΕΡΤ1, αποκαλύφθηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού, καθώς και τα τραγούδια με τα οποία θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση των δύο ημιτελικών, από την οποία προέκυψε τόσο η κατανομή των καλλιτεχνών σε κάθε βραδιά όσο και η σειρά εμφάνισής τους.

Σημειώνεται πως ακόμη δεν εχουν γνωστοποιηθεί οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δύο ημιτελικών.

Στη διαδικασία της κλήρωσης συμμετείχε και η Κλαυδία, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στον περσινό διαγωνισμό, συμβάλλοντας στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που καθόρισαν τη διαγωνιστική πορεία των συμμετεχόντων.

Α’ Ημιτελικός:

Αλεξάνδρα Σιετή – The Other Side THE Astrolabe – Drop It Desi G – Aphrodite Akylas – Ferto Evangelia – Parea Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance Niya – Slipping Away Marseaux – Χάνομαι ROSANNA MAILAN – Άλμα Stefi – Europa Revery – The Songwriter Dinamiss – Chaos STYLIANOS – YOU&I Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια

B’ Ημιτελικός