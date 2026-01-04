Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 28 υποψηφίων στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ, που προβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (04/03) στην ΕΡΤ1, αποκαλύφθηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού, καθώς και τα τραγούδια με τα οποία θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.
Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση των δύο ημιτελικών, από την οποία προέκυψε τόσο η κατανομή των καλλιτεχνών σε κάθε βραδιά όσο και η σειρά εμφάνισής τους.
Σημειώνεται πως ακόμη δεν εχουν γνωστοποιηθεί οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δύο ημιτελικών.
Στη διαδικασία της κλήρωσης συμμετείχε και η Κλαυδία, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στον περσινό διαγωνισμό, συμβάλλοντας στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που καθόρισαν τη διαγωνιστική πορεία των συμμετεχόντων.
Α’ Ημιτελικός:
- Αλεξάνδρα Σιετή – The Other Side
- THE Astrolabe – Drop It
- Desi G – Aphrodite
- Akylas – Ferto
- Evangelia – Parea
- Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance
- Niya – Slipping Away
- Marseaux – Χάνομαι
- ROSANNA MAILAN – Άλμα
- Stefi – Europa
- Revery – The Songwriter
- Dinamiss – Chaos
- STYLIANOS – YOU&I
- Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια
B’ Ημιτελικός
- RIKKI – AGAPI
- GARVIN – Back in the Game
- Mikay – Labyrinth
- Μαρίκα Παπάζογλου – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
- D3lta – Mad About It
- ZAF – Αστείο
- Kianna – No More Drama
- Stella Kay – You Are The Fire
- TIANORA – Anatello
- Victoria Anastasia – Whatcha Doin To Me
- BASILICA – Set Everything On Fire
- Good Job Nicky – Dark Side of the Moon
- Koza Mostra – Bulletproof
- leroybroughtflowers – SABOTAGE!