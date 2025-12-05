Eurovision 2026: Η πρώτη αντίδραση του Ισραήλ μετά το «ναι» της EBU να συμμετάσχει

Το Ισραήλ θα μπορεί- εάν το επιθυμεί- να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Tα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) αποφάσισαν υπέρ της υιοθέτησης νέων κανόνων που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε όλες τις χώρες.

Τα μέλη της Ένωσης, που συνεδρίασαν στην έδρα της στη Γενεύη, ενέκριναν «μια σειρά τροποποιήσεων» του διαγωνισμού με στόχο «να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα» της εκδήλωσης, καθιστώντας έτσι νόμιμη τη συμμετοχή κάθε μέλους της που το επιθυμεί. Δεν διεξήχθη καμία «πρόσθετη ψηφοφορία» σχετική με «τη συμμετοχή στον διαγωνισμό» του 2026.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, τέσσερις χώρες ανέφεραν ότι αποσύρουν τη συμμετοχή τους: η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία.

Eurovision 2026: Η αντίδραση του Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαιρέτισε την απόφαση για τη συμμετοχή της χώρας του, λέγοντας ότι το Ισραήλ «αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή σε όλο τον κόσμο».

«Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι το Ισράηλ θα συμμετάσχει άλλη μια φορά στη Eurovision και ελπίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός θα παραμείνει μια εκδήλωση που προωθεί τον πολιτισμό, τη μουσική, τη φιλία μεταξύ των εθνών και τη διασυνοριακή πολιτιστική κατανόηση. Ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του Ισραήλ να συνεχίσει να συμβάλλει και να διαγωνίζεται στη Eurovision», έγραψε στο X.

Eurovision 2026: Οι χώρες που ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας RTVE ανακοίνωσε πως θα μποϊκοτάρει την Eurovision τον Μάιο του 2026, μετά την απόφαση των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης να επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει να συμμετέχει στον διάσημο μουσικό διαγωνισμό. «Το RTVE ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της 95ης Γενικής Συνέλευσης της EBU στη Γενεύη, που κατέληξαν στην παραμονή του Ισραήλ», επισήμανε η ισπανική τηλεόρασης σε ένα δελτίο Τύπου.

Την ίδια ώρα, η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, όπως ανακοίνωσε απόψε το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο Avrotros, επικαλούμενο μια «ασυμβατότητα» των αξιών της με τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Αφού ζύγισε όλες τις πλευτές, το Avrotros συμπεραίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συμμετοχή δεν είναι συμβατή με τις θεμελιώδιες αξίες του οργανισμού μας», ανέφερε.

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE δεν θα συμμετάσχει επίσης και δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ελήφθη «λόγω των τρομακτικών ανθρώπινων απωλειών στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσων αμάχων». Η RTE σημείωσε ότι «ανησυχεί βαθύτατα για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα (...) και την επίμονη άρνηση (σ.σ. των ισραηλινών αρχών) να επιτρέψουν την πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολούθησε ανακοίνωση της σλοβενικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTV ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.