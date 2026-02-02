Eurovision 2026: Η Klavdia στον Α' Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026» για τον φετινό διαγωνισμό

Η Klavdia, η φωνή που το 2025 οδήγησε την Ελλάδα στην 6η θέση της Eurovision, ετοιμάζεται να μαγέψει ξανά το κοινό.

Με την εντυπωσιακή της ερμηνεία και τον δυναμισμό της σκηνικής παρουσίας, θα ανοίξει τις μουσικές βραδιές του «Sing for Greece 2026» για τη φετινή Eurovision, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία στους θεατές.

Ο Α’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στον Β’ Ημιτελικό, η Τάμτα θα παρουσιάσει ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, φέρνοντας στην σκηνή μοναδικές αντιθέσεις και δυναμικές ερμηνείες.

Την ίδια βραδιά, η Antigoni θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό πριν λίγες ημέρες, ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί στον εθνικό τελικό με ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα, που θα διαρκέσει ένα τέταρτο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εμφάνισή του θα περιλαμβάνει δικές του επιτυχίες αλλά και ξένα τραγούδια, με έντονο το στοιχείο της Eurovision. Μάλιστα, θα τραγουδήσει για πρώτη φορά live και το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Μαργαρίτα».

Υπενθυμίζεται πως τα 14 από τα 28 τραγούδια για τη Eurovision 2026 θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από κάθε ημιτελικό 7 τραγούδια θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου θα αναδειχθεί το νικητήριο τραγούδι από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική, που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό.