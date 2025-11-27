Eurovision 2026: Η Ισπανία επιμένει - Δεν θα συμμετάσχει αν παραμείνει το Ισραήλ στο lineup

Η Ισπανία διατηρεί αμετακίνητη τη θέση της ενόψει της Eurovision 2026, επαναλαμβάνοντας ότι θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό εφόσον το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετοχών.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE επιβεβαίωσε εκ νέου τη στάση της, παρά τις αλλαγές που προωθεί η EBU στους κανόνες του διαγωνισμού.

Κατά την πρόσφατη ακρόασή του στο ισπανικό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεθ, υπερασπίστηκε πλήρως την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο, πριν από την εκεχειρία στη Γάζα. Όπως είπε, η στάση της δημόσιας τηλεόρασης δεν έχει αλλάξει και στηρίζεται πρωτίστως σε ανθρωπιστικούς λόγους.

«Μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα. Ο διαγωνισμός είναι διαγωνισμός∙ τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι», σημείωσε, τονίζοντας ότι το θέμα ξεπερνά τα όρια μιας τηλεοπτικής παραγωγής.

Τόνισε επίσης ότι, σύμφωνα με τη RTVE, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει την Eurovision με τρόπους που δεν επιτρέπονται από τον κανονισμό. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «πολιτικοποιεί τον διαγωνισμό» και επιχειρεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα μέσω παρεμβάσεων. «Οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε τιμωρηθεί και τεθεί προσωρινά εκτός», τόνισε, αφήνοντας ευθείες αιχμές για την ανοχή της EBU τα προηγούμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος της RTVE αποκάλυψε ότι έλαβε επιστολή από τον γενικό διευθυντή της EBU, Νόελ Κάραν, ο οποίος αναγνώρισε πως η πίεση της Ισπανίας οδήγησε στην υιοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων για την αποτροπή κυβερνητικών παρεμβάσεων και χειραγώγησης ψήφων.

Ωστόσο, ο Λόπεθ ήταν σαφής: «Τα μέτρα που προτείνονται δεν διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει νέα παρέμβαση από το Ισραήλ ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση».

Με την ετήσια Γενική Συνέλευση της EBU να διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, το ζήτημα της ισραηλινής συμμετοχής αναμένεται να τεθεί εκ νέου στο επίκεντρο. Η παρέμβαση της RTVE έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης, σε μια στιγμή όπου πολλά μέλη ζητούν αυστηρότερους μηχανισμούς εποπτείας και διαφάνειας.

Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων μένει ανοιχτό. Εκείνο που θεωρείται δεδομένο είναι ότι η αντιπαράθεση γύρω από το Ισραήλ συνεχίζει να επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο η EBU διαχειρίζεται την πολιτική διάσταση του διαγωνισμού.