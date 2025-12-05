Eurovision 2026: Η Γαλλία ανακοίνωσε αν θα συμμετάσχει μετά το «ναι» της EBU στο Ισραήλ

Η Γαλλία επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 και την στήριξή της στην παρουσία του Ισραήλ σε αυτόν.

Παράλληλα, η Γαλλία εξέφρασε την αντίθεσή της στο μποϊκοτάζ που ανακοινώθηκε από διάφορες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία.

Γαλλία για Eurovision 2026: «Στηρίζουμε το Ισραήλ»

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου France Télévisions επανέλαβε την στήριξη του ομίλου στη συμμετοχή του ισραηλινού δικτύου ΚΑΝ στον διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία τον επόμενο Μάιο.

Η διοργάνωση της Eurovision εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δικτύων που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), της οποίας επικεφαλής είναι η πρόεδρος της France Télévisions Ντελφίν Ερνότ Κουνσί.

Eurovision 2026: Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ

Στη γενική συνέλευση της EBU χθες, Πέμπτη, στη Γενεύη, «μεγάλη πλειονότητα» δικτύων «συμφώνησαν να μην πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή» του Ισραήλ, κάτι που ζητούσαν πολλές χώρες λόγω της πολιτικής του στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε κύμα αποχωρήσεων από τα δίκτυα της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του σε ανάρτηση στο Χ που «η Eurovision δεν υπέκυψε στις πιέσεις και που η Γαλλία συνέβαλε στο να αποτραπεί μποϊκοτάζ του Ισραήλ σε αυτή την διοργάνωση».

«Ζητώ την κατηγορηματική απόρριψη του σκοταδισμού που προωθούν όσοι υποστηρίζουν το μποϊκοτάζ στα θέατρα και στα πανεπιστήμια. Θα έπρεπε, ως αντίθεση στην πολιτική μιας κυβέρνησης, να φθάσουμε την ανοησία έως το σημείο της απαγόρευσης των μυθιστορημάτων του Νταβίντ Γκρόσμαν, των ταινιών του Άμος Γκιτάι, των συναυλιών του Αβισάι Κοέν και του Ντανιέλ Μπαρενμπόιμ;», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς και η χρήση του διαγωνισμού για πολιτικούς σκοπούς από το Ισραήλ, καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολο να το διατηρηθεί η Eurovision ως ουδέτερο πολιτιστικό γεγονός», δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας της δημόσιας ισπανικής τηλεόρασης RTVE Αλφόνσο Μοράλες.

Eurovision 2026: Η στάση της EBU

Το Ισραήλ έχει κατηγορηθεί για ανάμειξη και πολιτική εργαλειοποίηση του διαγωνισμού.

Υπό την πίεση των εκκλήσεων για μποϊκοτάζ, η EBU ανακοίνωσε στις 21 Νοεμβρίου τροποποίηση των κανόνων του διαγωνισμού και την ενίσχυση των προσπαθειών για να «εντοπιστεί και να αποτραπεί κάθε δραστηριότητα για νοθεία ή συντονισμό της ψηφοφορίας».

Χθες ανακοινώθηκαν και άλλα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας του διαγωνισμού.

Eurovision 2026: Ποιες χώρες είναι στις Big 5

Η Γαλλία είναι μία εκ των χωρών που ανήκουν στις Big 5.

Οι Big 5 είναι οι πέντε χώρες που συμβάλλουν περισσότερο από τις υπόλοιπες, οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Για τον λόγο αυτό, έχει θεσπιστεί επίσημα από την EBU ότι αυτές οι πέντε χώρες αποκτούν άμεση πρόσβαση στον τελικό του Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision κάθε χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να προκριθούν από ημιτελικό.

Αυτές οι χώρες είναι:

Γαλλία (από το 2000, μέλος των Big 5, αρχικά Big 4)

Γερμανία (από το 1996, μέλος των Big 5)

Ηνωμένο Βασίλειο (από το 2000, μέλος των Big 5, αρχικά Big Four. Το BBC αναλαμβάνει σε έκτακτες περιπτώσεις άμα ζητηθεί από την EBU, και φιλοξενεία μιας άλλης χώρας, όπως έγινε στην περίπτωση της Ουκρανίας, λόγω της Εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία)

Ισπανία (από το 2000, μέλος των Big 5)

Ιταλία (από το 2011, μέλος των Big 5)

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας RTVE ανακοίνωσε πως θα μποϊκοτάρει την Eurovision τον Μάιο του 2026, μετά την απόφαση των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης να επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει να συμμετέχει στον διάσημο μουσικό διαγωνισμό. «Το RTVE ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της 95ης Γενικής Συνέλευσης της EBU στη Γενεύη, που κατέληξαν στην παραμονή του Ισραήλ», επισήμανε η ισπανική τηλεόρασης σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SWR επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει. Στη Γερμανία, κορυφαίοι πολιτικοί είχαν προτείνει ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SWR να αποσυρθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ. Ο ORF, ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, είχε επίσης δηλώσει ότι ήθελε το Ισραήλ να συμμετάσχει. Ο SWR δήλωσε πριν από τη συνάντηση ότι το Ισραήλ είχε δικαίωμα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Ανέφερε ότι ο διαγωνισμός, για δεκαετίες, ήταν «ένας διαγωνισμός που διοργανωνόταν από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της EBU, όχι από κυβερνήσεις» και ότι «ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan πληροί όλες τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή» για το 2026.

Το BBC ανέφερε ότι θα μεταδώσει τον διαγωνισμό του επόμενου έτους, λέγοντας: «Υποστηρίζουμε τη συλλογική απόφαση που έλαβαν τα μέλη της EBU. Πρόκειται για την επιβολή των κανόνων της EBU και την συμπερίληψη», ανέφερε.