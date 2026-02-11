Eurovision 2026: Η εμφάνιση του Akyla στον Α' Ημιτελικό

Τέταρτος κατά σειρά εμφανίστηκε ο Akylas με το «Ferto» στον Α' Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026» για την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού που θα συμμετάσχει στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026.

Σ' ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο γραφικά από video game, ο Akylas εμφανίστηκε με μαύρο και πορτοκαλί σύνολο και μία μεγάλη πορτοκαλί καρδιά, ερμηνεύοντας το Ferto για τον Α' Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026» και ξεσηκώνοντας το κοινό.

Άξιο αναφοράς είναι ότι πριν την έναρξη του Ημιτελικού, η Klavdia ερμήνευσε το «Αστερομάτα», με το οποίο συμμετείχε στον περσινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Eurovision 2026: Ποιοι διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται:

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Ακύλας

5. Parea – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι – Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν την εμφάνισή του στην σκηνή, ο Akylas έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την αγάπη που έχει δεχτεί για το «Ferto», ενώ παράλληλα ζήτησε τη στήριξη του κόσμου.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του "Ferto" και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει. "Είναι τρελό". Αύριο γίνομαι 27. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το "Ferto" έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», έγραψε ο τραγουδιστής στο story του.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Akylas υπενθύμισε ότι η ημέρα του ημιτελικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, απευθύνοντας κάλεσμα στο κοινό να τον στηρίξει ώστε να προκριθεί στον τελικό: «Είναι ο Α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Βοηθήστε με το να πάμε στον τελικό. #A4 για να στο φέρω #FERTO».

Ο Akylas στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026