Eurovision 2026: Η εμφάνιση της Evangelia στον Α' Ημιτελικό

Πέμπτη εμφανίστηκε η Evangelia στον Α' Ημιτελικό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το τραγούδι «Paréa».

Φωτ. NDP Photo

Φωτ. NDP Photo

Φωτ. NDP Photo

Υπενθυμίζεται ότι η Evangelia είχε συμμετάσχει και το 2025 στον εθνικό τελικό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Πέρυσι είχε αγωνιστεί με το τραγούδι «Vále».

Οι διαγωνιζόμενοι του Α' ελληνικού Ημιτελικού της Eurovision 2026

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται:

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Ακύλας

5. Parea – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι – Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa