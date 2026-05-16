Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας λιποθύμησε μετά τη γενική πρόβα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε μετά τη γενική πρόβα της Σουηδίας, ενόψει του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εκπρόσωπος της Σουηδίας στη Eurovision 2026, Felicia, λιποθύμησε μετά την πρόβα το βράδυ της Παρασκευής.

Η 24χρονη συγκεκριμένα, ένιωσε αρχικά ζάλη και δυσφορία ενώ βρισκόταν στο Green Room και στη συνέχεια, αφού αποχώρησε προς το καμαρίνι της, κατέρρευσε και λιποθύμησε.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, η λιποθυμία οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η έντονη ζέστη στον χώρο, η αφυδάτωση, η κούραση, αλλά και η πίεση από το πολύ στενό σκηνικό κοστούμι της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατροί που της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια η 24χρονη μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο της για ξεκούραση και παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, έγινε γνωστό πως αντιμετώπισε επίσης και σοβαρή φωνητική καταπόνηση λόγω των συνεχόμενων προβών αλλά και της έντασης των τελευταίων ημερών.

Οι γιατροί της συνέστησαν πλήρη φωνητική ξεκούραση και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις της μέχρι τον τελικό.