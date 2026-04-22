Eurovision 2026: Η πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων σήμερα

Καθώς ο διαγωνισμός της Eurovision 2026 πλησιάζει και η Αυστρία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη φετινή διοργάνωση, οι στοιχηματικές εταιρείες αρχίζουν να διαμορφώνουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα φαβορί.

Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχωρίζουν βρίσκεται και ο Akylas, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto», κερδίζοντας σταθερά υψηλή θέση στον πίνακα των εκτιμήσεων και διατηρώντας δυναμική παρουσία στην πρώτη πεντάδα.

Οι αποδόσεις ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά, αποτυπώνοντας τις τάσεις που διαμορφώνονται γύρω από τα τραγούδια, τις εμφανίσεις και τη συνολική απήχηση των συμμετοχών στο κοινό και στους φαν του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της 22ας Απριλίου, όπως παρουσιάζονται στο Eurovision World, στην κορυφή των στοιχηματικών παραμένει η Φινλανδία με το «Liekinheit» των Lampenius & Parkkonen, ενώ ακολουθεί η Γαλλία με το «Regarde!» της Monroe, σε μια «μάχη» που δείχνει να παγιώνεται στις πρώτες θέσεις.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος την οποία εκπροσωπεί η Antigoni με το «Jalla» βρίσκεται εκτός δεκάδας, ωστόσο, είναι μια «ανάσα» μακριά από τα φαβορί, καταλαμβάνοντας την 11η θέση.

Eurovision 2026: Η λίστα με την πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων



1. Φινλανδία – Lampenius & Parkkonen – «Liekinheit»

2. Γαλλία – Monroe – «Regarde!»

3. Δανία – S. Torpegaard – «Før vi går hjem»

4. Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»

5. Ελλάδα – Akylas – «Ferto»

6. Ισραήλ – Noam Bettan – «Michelle»

7. Σουηδία – Felicia – «My System»

8. Ρουμανία – A. Căpitănescu – «Choke Me»

9. Ουκρανία – Lelèka – «Ridnym»

10. Ιταλία – Sal Da Vinci – «Per sempre sì»

Eurovisio n 2026: Το τραγούδι της δεκάδας των στοιχημάτων που προκάλεσε αντιδράσεις

Νωρίτερα, τον Μάρτιο, όταν έγινε γνωστή η συμμετοχή της Ρουμανίας στη Eurovision, το τραγούδι «Choke Me» δέχθηκε έντονη κριτική. Χαρακτηρίστηκε, συγκεκριμένα, μια επιλογή «επικίνδυνη» και «απερίσκεπτη», καθώς κατηγορήθηκε ότι εξιδανικεύει τον σεξουαλικό στραγγαλισμό, μια επικίνδυνη πρακτική που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη, ακόμη και θάνατο.

Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κατά της σεξουαλικής βίας δήλωσαν ότι το τραγούδι – στο οποίο η φράση «choke me» (πνίξε με) επαναλαμβάνεται περίπου 30 φορές μέσα σε τρία λεπτά – «παίζει επικίνδυνα με τη ζωή των νεαρών γυναικών».

Το τραγούδι ερμηνεύει η Alexandra Căpitănescu, πρώην νικήτρια του ρουμανικού The Voice. Στους στίχους περιλαμβάνονται επίσης φράσεις όπως:

«It’s hard to breathe in» (Δυσκολεύομαι να αναπνεύσω)

«I want you to choke me» (Θέλω να με πνίξεις)

«make my lungs explode» (Κάνε τους πνεύμονές μου να εκραγούν).

Σύμφωνα με τον Guardian, η Clare McGlynn, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Durham, δήλωσε ότι το επαναλαμβανόμενο μήνυμα «choke me» σε σεξουαλικό πλαίσιο «δείχνει ανησυχητική αδιαφορία για την υγεία και την ευημερία των νεαρών γυναικών». Όπως είπε: «Το τραγούδι - καθώς και η επιλογή του από τη Ρουμανία και τη Eurovision και η προώθησή του από αυτούς τους οργανισμούς - κανονικοποιεί με επικίνδυνο τρόπο μια επικίνδυνη πρακτική. Παίζει απερίσκεπτα με τη ζωή των νεαρών γυναικών. Τα νέα ιατρικά στοιχεία δείχνουν ότι ο συχνός σεξουαλικός στραγγαλισμός μπορεί να προκαλεί εγκεφαλικές βλάβες σε νέες γυναίκες».



Eurovision 2026: Οι τέσσερις χαρακτήρες που πλαισιώνουν τον Akyla

Την Τρίτη 21 Απριλίου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Ακύλα μαζί, o Φωκάς Ευαγγελινός, που ήταν μαζί του, αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision, τον τραγουδιστή θα πλαισιώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Όπως εξήγησε, «αυτοί θα είναι οι τέσσερις χαρακτήρες που θα συναντήσουν τον ήρωά μας (Akylas), μέσα στη διάρκεια της τρίλεπτης αυτής ιστορίας και αφήγησης», τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα παραμένει πιστή στο αρχικό concept, «κρατώντας πάντα αυτό που δημιούργησε ο Akylas και η ομάδα του, τον χαρακτήρα και τον ήρωα από το videogame».

Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει την εικόνα μιας σκηνικής παρουσίας με σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα και αφηγηματική συνοχή, που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει στον φετινό διαγωνισμό.

Παράλληλα, ο Akylas κλήθηκε να απαντήσει και σε ερώτηση σχετικά με την εμφάνισή του επί σκηνής και στο ενδεχόμενο να επιλέξει δημιουργία Έλληνα σχεδιαστή.

Όπως ανέφερε, «όλη αυτή την περίοδο αλλά και στο promo tour, ό,τι ρούχο έχω φορέσει είναι Έλληνα σχεδιαστή. Το κάνουμε (με τον στυλίστα μου) γιατί θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε την ελληνική μόδα και να τη διαφημίσουμε και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε τόσους ταλαντούχους δημιουργούς στην Ελλάδα που πιστεύω ότι τους αξίζει αυτή η προβολή».