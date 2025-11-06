Eurovision 2026: Η Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Η Antigoni Buxton (Αντιγόνη) θα είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ΡΙΚ.

Ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού, Eurovision 2026, θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στις 12 και 14 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

Eurovision 2026: Οι φήμες περί Ζόζεφιν

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπήρχε έντονη φημολογία ότι η Ζόζεφιν θα εκπροσωπούσε την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, γεγονός που όπως φάνηκε, δεν επιβεβαιώθηκε.

Τα τελευταία χρόνια η δημοφιλής τραγουδίστρια Ζόζεφιν, έχει εκφράσει ανοιχτά ουκ ολίγες φορές την επιθυμία της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision, είτε εκπροσωπώντας την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Μάλιστα το 2014, ήταν είχε θέσει υποψηφιότητα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό με το τραγούδι «Dancing Night».