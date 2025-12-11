Eurovision 2026: Γιατί η συμμετοχή της Πορτογαλίας βρίσκεται σε κίνδυνο;

Μετά την είδηση ότι η Ισλανδία προστέθηκε στη λίστα με τις χώρες που μποϊκοτάρουν τον επερχόμενο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, 17 Πορτογάλοι καλλιτέχνες και μουσικοί που συμμετέχουν στον εθνικό διαγωνισμό επιλογής τραγουδιού, ανακοίνωσαν ότι αρνούνται να εκπροσωπήσουν την Πορτογαλία εάν κερδίσουν.

Οι διαγωνιζόμενοι στον εσωτερικό διαγωνισμό Festival da Canção, για την ανάδειξη εκπροσώπου εξέδωσαν κοινή δήλωση, διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ, η οποία έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση.

«Με λόγια και με τραγούδια, ενεργούμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας δίνονται. Δεν αποδεχόμαστε τη συνενοχή στην παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ανέφεραν. «Παρά την απαγόρευση της Ρωσίας από τη Eurovision 2022 για πολιτικούς λόγους (την εισβολή στην Ουκρανία), μας εξέπληξε το γεγονός ότι δεν υιοθετήθηκε η ίδια στάση απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, διαπράττει πράξεις γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.»

Ο πορτογαλικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTP εξέδωσε ανακοίνωση ως απάντηση στα λόγια των καλλιτεχνών, δηλώνοντας: «Ανεξάρτητα από την απόφαση των καλλιτεχνών που υπογράφουν τη δήλωση, η RTP θα διοργανώσει και πάλι το Festival da Canção και επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026.»

Ο Salvador Sobral, ο μοναδικός Πορτογάλος καλλιτέχνης που έχει κερδίσει τη Eurovision, άσκησε κριτική στη στάση της RTP σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τον πορτογαλικό φορέα για «πολιτική δειλία».

Η αγανάκτηση έχει πλέον εξαπλωθεί και στο πορτογαλικό κοινό, το οποίο ξεκίνησε μια διαδικτυακή αίτηση ζητώντας την άμεση απόσυρση της Πορτογαλίας από τη Eurovision.

Η αίτηση, που έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 22.000 υπογραφές, αναφέρει ότι η ψήφος της RTP υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ «τοποθετεί την Πορτογαλία στη λάθος πλευρά της ιστορίας».

Χθες, μετά από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ραδιοτηλεοπτικού φορέα RÚV, η Ισλανδία έγινε η πέμπτη χώρα που αποσύρει τη συμμετοχή της από τον διαγωνισμό, ακολουθώντας την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία και την Ισπανία.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «έχει προκαλέσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της European Broadcasting Union (EBU) όσο και στο ευρύ κοινό.»

Ο φορέας πρόσθεσε επίσης ότι η συμμετοχή «δεν θα αποτελούσε πηγή χαράς ούτε ειρήνης», λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια άποψη στην Ισλανδία και την αντίδραση στη γενική συνέλευση της EBU την περασμένη εβδομάδα.

Η επόμενη Eurovision – η 70ή διοργάνωση του διαγωνισμού – θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου 2026.