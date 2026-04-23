Eurovision 2026 - Φωκάς Ευαγγελινός: «Θα ήθελα την πρώτη θέση όχι για εμένα, αλλά για τον Akyla»

Σε κλίμα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας, πραγματοποιήθηκε το Press Day για τη Eurovision 2026, με τον Akyla και τον Φωκάς Ευαγγελινός να μιλούν για τη φετινή αποστολή και τους στόχους τους.

Λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη, Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι, δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Ο Akylas, που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα, δείχνει ήδη να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, ενώ η ομάδα του επενδύει σε μια δυναμική και αυθεντική παρουσία στη σκηνή. Από την πλευρά του, ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν έκρυψε την πίστη του στο αποτέλεσμα, εκφράζοντας ανοιχτά την επιθυμία για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Φωτ. Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός / EUROKINISSI

Όπως τόνισε, η διάκριση αυτή δεν αφορά τον ίδιο ή την αποστολή συνολικά, αλλά κυρίως τον Akylas, ο οποίος -όπως είπε- εκφράζει τη φωνή και τα όνειρα μιας νέας γενιάς.

«Θα ήθελα να είναι η πρώτη θέση όχι για εμένα, όχι για την ΕΡΤ, αλλά για τον Akyla», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ο νεαρός καλλιτέχνης συμβολίζει τη δύναμη των νέων που διεκδικούν με αυθεντικότητα και θετική ενέργεια όσα ονειρεύονται.

Eurovision 2026 - Φωκάς Ευαγγελινός: «O Akylas πρεσβεύει ένα όνειρο μιας νέας γενιάς

«Εγώ θα ήθελα σαν αποτέλεσμα αυτό που επιθυμούν όλοι. Πάμε να διαγωνιστούμε και η λέξη διαγωνισμός είναι πάρα πολύ όμορφη. Θα ήθελα να είναι η πρώτη θέση. Θα ήθελα να είναι η πρώτη θέση όχι για εμένα, όχι για την ΕΡΤ, αλλά για τον Akyla», ανέφερε ο creative director της αποστολής.

«Γιατί πρεσβεύει ένα όνειρο μιας νέας γενιάς, που λέει «φέρτο», όχι τόσο επιφανειακά όπως λένε κάποιοι στίχοι «θέλω ακριβό αυτοκίνητο». «Θέλω, φέρτο» που σημαίνει «ζητάω» και οι νέοι άνθρωποι ζητάνε με έναν ωραίο τρόπο, με χαρούμενο τρόπο, με εθνικό τρόπο. Και αυτό πρεσβεύει ο Akylas, που είναι ένας νέο άνθρωπος», συνέχισε.

«Ξεκίνησε τραγουδώντας στον δρόμο και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε σημείο να είναι νο.1 στην Ευρώπη. Αυτό εμένα με συγκινεί και για αυτό και μόνο και επειδή η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός απρόβλεπτος, όμορφος και στηρίζει το διαφορετικό και αυτό που ονειρεύεται ο κάθε άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος που είναι ο Akylas, θέλω να είναι η πρώτη θέση» κατέληξε.

Μέσα σε κλίμα έντονου ενθουσιασμού και αυξημένης προσμονής, ο Akylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψαν επίσης σημαντικές λεπτομέρειες για τη σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δραματουργία και τη συνολική αφήγηση του act.

Όπως έγινε γνωστό, η φετινή εμφάνιση δεν θα περιοριστεί σε μια απλή μουσική παρουσίαση, αλλά θα ξεδιπλωθεί ως μια ολοκληρωμένη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.

Εμπνευσμένη από τον χαρακτήρα που έχει δημιουργήσει ο Akylas, με σαφείς αναφορές σε αισθητική videogame και έντονα συμβολικά στοιχεία, η σκηνή μετατρέπεται σε έναν κόσμο όπου ο «ήρωας» καλείται να διανύσει τη δική του διαδρομή, συναντώντας πρόσωπα και καταστάσεις που καθορίζουν την εξέλιξη της αφήγησης.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision, τον Akylas θα πλαισιώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Όπως εξήγησε, «αυτοί θα είναι οι τέσσερις χαρακτήρες που θα συναντήσουν τον ήρωά μας (Akylas), μέσα στη διάρκεια της τρίλεπτης αυτής ιστορίας και αφήγησης», τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα παραμένει πιστή στο αρχικό concept, «κρατώντας πάντα αυτό που δημιούργησε ο Akylas και η ομάδα του, τον χαρακτήρα και τον ήρωα από το videogame».

Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει την εικόνα μιας σκηνικής παρουσίας με σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα και αφηγηματική συνοχή, που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει στον φετινό διαγωνισμό.