Eurovision 2026: Το «Ferto» έγινε «Ferto vić»

Πριν ο Akylas παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης για τη Eurovision 2026, το τραγούδι απέκτησε μια νέα εκδοχή.

Με τον τίτλο «Ferto vić», ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, ένας καλλιτέχνης που συνδέεται άρρηκτα με τον μουσικό διαγωνισμό, έδωσε στο τραγούδι μια πιο έντονη βαλκανική χροιά. Με το «Ferto vić», ενισχύεται η βαθύτερη σύνδεση του ελληνικού τραγουδιού με τον ήχο, την παράδοση και το συναίσθημα της περιοχής.

Χαρακτηριστικό της διασκευής είναι ο αυθεντικός, γεμάτος εικόνες, μνήμες και ένταση ήχος, που επανασυστήνει τη βαλκανική μουσική στο σήμερα με νέα δυναμική.

Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στηρίζει από την πρώτη στιγμή την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, ενώ ο Akylas ανταποδίδει με μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ένταση.



