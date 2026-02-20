Eurovision 2026 - Evangelia: «Το τραγούδι του Akyla μπορεί να κερδίσει»

Η Evangelia, μία από τις εκπροσώπους του Sing for Greece από τη διαδικασία του οποίου έγινε η επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην Eurovision 2026, μίλησε σχετικά με τις προσδοκίες της για το «Ferto» του Akyla.

«Ήξερα ότι είχε πάει super viral του Akyla (σ.σ. εννοεί το τραγούδι), και όσο τον γνώρισα παραπάνω, διαπίστωσα πως είναι τόσο καλό παιδί και το τραγούδι είναι πάρα πολύ δυνατό, και πάρα πολύ Eurovision, και το αξίζει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και μπορεί να κερδίσει» ανέφερε η Evangelia.

Μάλιστα, τοποθετήθηκε για το πλαίσιο του διαγωνισμού στην Eurovision 2026, σημειώνοντας τα εξής: «Δεν τρελαίνομαι και εγώ γενικά για διαγωνισμό και γι' αυτό ήταν όμορφο που δέσαμε, γίναμε μία παρέα και στηρίξαμε ο ένας τον άλλον. Ξέραμε ότι ένας θα κερδίσει, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι άνθρωποι».