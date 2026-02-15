Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ο Good Job Nicky μάγεψε με το «Dark Side of the Moon»

Ο Good Job Nicky ανέβηκε στη σκηνή του μεγάλου τελικού του «Sing for Greece 2026» και παρουσίασε το «Dark Side of the Moon», διεκδικώντας το εισιτήριο για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που από την αρχή της διοργάνωσης συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί, παρέδωσε μία ατμοσφαιρική και δυναμική ερμηνεία, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς διεκδικητές της αποψινής βραδιάς.

Το «Dark Side of the Moon» κινείται σε ηλεκτρονικά μονοπάτια, με έντονα R&B στοιχεία και μια ελαφρώς ρετρό αισθητική, δημιουργώντας ένα σκοτεινό αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο ηχητικό αποτέλεσμα. Η σκηνική παρουσία βασίστηκε σε χαμηλούς φωτισμούς, ένταση και ρυθμό, με τον Good Job Nicky να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού από την πρώτη έως την τελευταία νότα.

Ήδη από τον Β’ Ημιτελικό, όπου και εξασφάλισε την πρόκρισή του, είχε αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και από eurofans, ενώ οι στοιχηματικές τον τοποθετούν σταθερά στις πρώτες θέσεις των φαβορί για την τελική επικράτηση.

Η αγωνία πλέον κορυφώνεται, καθώς οι 14 φιναλίστ ολοκληρώνουν τις εμφανίσεις τους και το αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού (50%), της ελληνικής κριτικής επιτροπής (25%) και της διεθνούς επιτροπής (25%).