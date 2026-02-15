Eurovision 2026 - Εθνικός τελικός: Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό με το «Ferto»

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του μεγάλου τελικού του «Sing for Greece 2026» και ξεσήκωσε το κοινό με το «Ferto», διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Ο καλλιτέχνης, που από την έναρξη της διοργάνωσης θεωρείται ένα από τα απόλυτα φαβορί, παρέδωσε μια δυναμική και υψηλής έντασης εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που τον συνοδεύουν εδώ και εβδομάδες.

Το «Ferto» ξεχώρισε ήδη από τον Α’ Ημιτελικό, όπου και εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Πρόκειται για ένα κομμάτι με σύγχρονο ήχο και έντονη σκηνική ταυτότητα, που βασίζεται στον ρυθμό, την ενέργεια και την άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Στην αποψινή του εμφάνιση, ο Akylas κινήθηκε με αυτοπεποίθηση, διατηρώντας σταθερή φωνητική απόδοση και σκηνικό έλεγχο, ενώ η συνολική αισθητική της παρουσίας του ενίσχυσε τον δυναμισμό του τραγουδιού. Η ανταπόκριση του κοινού στο στούντιο ήταν θερμή, με το «Ferto» να συγκαταλέγεται ξανά στις εμφανίσεις που συζητήθηκαν περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι στοιχηματικές εταιρείες τον τοποθετούν σταθερά στις πρώτες θέσεις των φαβορί για τη νίκη, με αρκετές προβλέψεις να τον φέρνουν ακόμη και στην κορυφή.

Πλέον, η διαδικασία περνά στη φάση της ψηφοφορίας, με τον νικητή να αναδεικνύεται από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού (50%), της ελληνικής κριτικής επιτροπής (25%) και της διεθνούς επιτροπής (25%).