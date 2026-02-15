Eurovision 2026 - Εθνικός Τελικός: Δείτε live τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών

Λίγο μετά τις 09:00 το βράδυ άρχισε ο Εθνικός Τελικός «Sing for Greece», όπου ανάμεσα σε 14 καλλιτέχνες αναμένεται να επιλεγεί το τραγούδι, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην 70ή Eurovision 2026.

Η διαδικασία για την ανάδειξη του τραγουδιού προέκυψε μέσα από δύο ημιτελικούς, καθώς στο Sing for Greece συμμετείχαν συνολικά 28 καλλιτέχνες, από τους οποίους οι 14 πήραν την πρόκριση για τον Εθνικό Τελικό. Η ψηφοφορία για την επιλογή τους έγινε μέσω του κοινού.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχωρίζουν, είναι το «Ferto» του Akyla (12ος σε σειρά εμφάνισης), το «Dark Side of the Moon» από τον good job Nicky (6ος) σε σειρά εμφάνισης, το «Χάνομαι» της Marseaux (5η σε σειρά εμφάνισης) και το «Paréa» της Evangelia, η οποία αναμένεται να ερμηνεύσει δέκατη.

Eurovision 2026: Πώς ψηφίζει το κοινό

Αυτή τη χρονιά, ο τρόπος ανάδειξης του νικητή διαφοροποιείται, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη φωνή του κοινού. Συγκεκριμένα, το 50% του τελικού αποτελέσματος θα καθοριστεί από την τηλεψηφοφορία, με τους θεατές να έχουν τον πρώτο λόγο στην επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Το υπόλοιπο 50% θα προκύψει από δύο επιτροπές: κατά 25% από ελληνική κριτική επιτροπή και κατά 25% από διεθνή επιτροπή. Στη δεύτερη θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία, προσδίδοντας μια πιο ευρωπαϊκή οπτική στη συνολική αξιολόγηση.

Τέλος, το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς. Eίτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας. Eπιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Ακόμα μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.